Gravidele şi sugarii au restricţii la expunerea la soare

Temperaturile ridicate scot din casă constănţenii şi turiştii care de abia aşteaptă să ajungă pe plajă. Medicii avertizează însă că expunerea la soare în intervalul 11:00-17:00 dăunează, putînd apărea insolaţiile şi arsurile solare. De asemenea, dermatologii susţin că nu este indicată bronzarea fără utilizarea cremelor de protecţie solară, deoarece pielea este cel mai sensibil organ şi se poate irita sau arde din cauza razelor solare foarte puternice. Mai mult decît atît, femeile însărcinate şi nou-născuţii întîmpină anumite restricţii la expunerea la soare. “În cazul femeilor a căror sarcină nu prezintă probleme, expunerea la soare nu prezintă probleme. Nu este indicat să facă baie în mare, deoarece apare riscul avorturilor, a infecţiilor şi a diferitelor răceli, care în timpul sarcinii nu pot fi vindecate, deoarece gravida nu poate lua medicamente”, a declarat dr. Mohamed Zaher, medic obstetrician. Însă femeile a căror sarcină decurge normal, curele heliomarine sînt indicate, acestea putînd merge la plajă mai ales după-amiaza. “Nu există un protocol anume, însă eu le recomand pacientelor mele să meargă la plajă după ora 17:30 sau chiar 18:00. Acest lucru le-ar ajuta să se relaxeze, însă băile în mare sînt cu desăvîrşire interzise”, a continuat dr. Zaher. Deşi medicii le sfătuiesc pe gravide să nu se expună la soare în intervalele de timp interzise, foarte multe dintre acestea ignoră cu desăvîrşire sfatul cadrelor medicale. “În ceilalţi ani mi s-a întîmplat de multe ori să primesc paciente care aveau hipertensiune sau s-a declanşat avortul deoarece stătuseră foarte mult la soare şi făcuseră băi în mare. Anul acesta am primit doar paciente gravide care se simţeau foarte ameţite după ce stătuseră la soare”, a declarat dr. Zaher.

De asemenea, în Unitatea de Primire Urgenţe au ajuns numeroase gravide cu avorturi spontane, iar medicii sînt de părere că o mare parte dintre ele ar putea fi cauzate de temperaturile foarte mari şi de expunerea la soare. Mai mult, nu este indicat nici ca sugarii să fie expuşi razelor solare. Medicii sînt de părere că doar în cazul în care bebeluşul are peste şase luni poate fi luat la mare, deoarece soarele ajută la fixarea calciului şi la prevenirea rahitismului. Dacă are peste un an, copilul poate sta fără nicio grijă la soare, însă nu în intervalul 11:00-17:00. De asemenea, părinţii trebuie să ungă pielea micuţului cu cremă de protecţie cu factor UV mare. Expunerea copilului la soare trebuie să se facă treptat, în prima zi fiind indicat să stea pe plajă doar jumătate de oră, ajungîndu-se după cîteva zile la maximum trei ore de băi solare pe zi.