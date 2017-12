Greșelile DNA, plătite din buzunarele românilor

13:45:34 / 15 Ianuarie 2015

Multumim

Singura institutie care lupta imotriva coruptiei si a fraudari banului public.la atata dosare de rezolvat se admit unele erori .Fiti incoroptibili si intrsigenti in continuare si osa ave-ti in continua re. Toata stima si respectul nostru Va multumim si succes in demascarea coruptilor din toate domeniilor.