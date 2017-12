Grecia, Bulgaria, Israel, opţiunile românilor pentru Paşte

Turiştii români preferă, în număr din ce în ce mai mare, vacanţele peste hotare. Pentru mini-vacanţa de Paşte, peste 35.000 de români (cu 25 - 30% mai mult decît anul trecut) urmează, potrivit statisticilor Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), să opteze pentru pachete turistice din Grecia, Bulgaria sau Israel. Numărul turiştilor autohtoni care vor rămîne în ţară va ajunge la 80.000, un nivel comparabil cu cel de anul trecut, cele mai căutate destinaţii pentru turismul intern fiind Litoralul şi Delta Dunării. „În acest an, Grecia şi Bulgaria vor fi cele mai căutate destinaţii externe, urmate de Turcia şi Israel. Cred că în acest an Bulgaria va pierde teren, deoarece turiştii români s-a putea să prefere Litoralul românesc. Acest lucru se explică şi pentru că sezonul va fi deschis mai devreme cu ocazia summit-ului NATO”, a explicat purtătorul de cuvînt la ANAT, Traian Bădulescu. Pentru sejururi de cinci nopţi, cu demipensiune, românii care ar alege să petreacă Paştele în Bulgaria ar cheltui pînă la 35 de euro pe noapte la hoteluri de trei stele la Balcik sau 84 de euro pe noapte la acelaşi tip de hoteluri din Albena. Pornind de la acest calcul, patru nopţi în insula Corfu pot ajunge pînă la 189 de euro de persoană sau 118 de euro pentru un sejur de trei zile în cameră dublă cu mic dejun la Salonic. Turiştii pot alege şi sejururi de Paşte în locaţii exotice, precum Egipt, unde preţurile variază între 641 şi 1.379 de euro, cu deminpensiune/all inclusive sau Tunisia, unde sejururile ajung pînă la 552 de euro de persoană, la hoteluri de cinci stele, all inclusive.

Pentru România, turiştii români ar putea cheltui 375 de lei la hoteluri de trei stele la Predeal, cu masa de Paşte inclusă în preţ sau pot alege litoralul, unde un sejur de trei zile la un hotel de patru stele poate ajunge pînă la 655 de lei de persoană. În staţiunile balneare, tarifele ajung pînă la 359 de lei pentru un sejur de trei nopţi, cu masa festivă de Paşte şi toate mesele incluse, la hoteluri de două stele, respectiv 290 de lei de persoană la hoteluri de trei stele, cu masa festivă de Paşte inclusă. Pensiunile reprezintă şi ele un segment important în opţiunile românilor, fiind disponibile oferte pentru toate regiunile ţării. Tarifele pentru sejururile la mănăstirile din Moldova pentru această perioadă, în funcţie de condiţiile oferite (2, 3 sau 4 margarete sau stele), sînt cuprinse între 120 şi 220 lei pe zi, cazare, demipensiune şi masa festivă de Paşti sau pînă la 65 lei/zi/persoană în care sînt incluse cazarea cu acces la bucătărie şi celelalte utilităţi. Pachetele turistice în Delta Dunării ajung pînă la 550 de lei/persoană pentru sejururi de patru zile, trei nopţi. Pachetul de servicii cuprinde transferul, cazarea la pensiune, fiecare cameră cu baie proprie şi televizor, pensiune completă şi excursii pe bălţile şi ghiolurile din Delta Dunării cu catamaran sau lotci pescăreşti.