Grecia, pe picior de exit România, în siguranţă

BĂNCI SOLIDE Bank of America se gândeşte să trimită camioane cu bani în Grecia, la propriu, în cazul ieşirii ţării din zona euro, astfel încât clienţii să-şi poată plăti în continuare angajaţii şi furnizorii. Nimeni nu poate şti cât de mare va fi unda de şoc produsă de un exit al Greciei. JP Morgan, spre exemplu, nu îşi asumă riscuri şi a creat conturi noi pentru mai mulţi clienţi, rezervate pentru drahme sau orice altă monedă ar succeda euro. Zvonurile că soarta Greciei ar fi fost deja decisă tacit au fost inflamate de gigantul auto Ford, care şi-a reconfigurat sistemele IT să poată efectua imediat operaţiuni în noua monedă elenă, şi de operatorul Visa, care a anunţat că poate oferi clienţilor o tranziţie lină de la euro la drahmă. Pregătirile mediului privat contrastează cu asigurările venite din partea politicienilor comunitari, care promit că pot ţine criza sub control şi că uniunea monetară va rezista. Noi ar trebui să fim îngrijoraţi? Nu, spune viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Cristian Popa, prezent ieri la Constanţa. „Nu cred că Grecia va ieşi din zona euro. Totuşi, dacă s-ar ajunge acolo, România n-ar fi afectată, pentru că băncile elene din piaţa locală sunt foarte bine cotate acum”, a spus Popa. Emporiki Bank România, spre exemplu, a fost rebrănduită recent de francezii de la Credit Agricole, care au decis să iasă din piaţa elenă şi să paseze operaţiunile est-europene (mai puţin cele din România) austriecilor de la Volksbank.

EXPUNERE Efectele „grexitului” şi „(e)lefteriei” ulterioare n-ar fi deci atât de grave pentru România, care se află încă în al doilea V din W-ul crizei începute în 2008 şi „întreţinute” de fostul Executiv prin măsuri de „excepţie”, precum majorarea peste noapte a TVA. Pentru anul în curs, prognozele au fost reduse treptat, un avans al PIB-ului de peste 1% fiind acum de neconceput, mai ales după seceta aspră care a afectat motorul „Agricultură”. „Grecia nu este un cost mare pentru UE. Spania, Italia, da. Dar sunt probleme locale, care se rezolvă acolo”, spune preşedintele patronatului UGIR 1903, Cezar Corâci. Pentru România, criza euro, în ansamblu, este marea problemă, pentru că acolo exportăm cea mai mare parte din producţia internă şi de acolo ar trebui să vină, într-o lume ideală, investiţiile străine. Cazuri individuale, precum ieşirea Greciei din zona euro, nu ne afectează atât de tare precum ar spera unii.