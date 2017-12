Grecia renunţă la referendum

Premierul elen, George Papandreou, a anunţat ieri că a renunţat la ideea referendumului şi a respins presiunile tot mai mari pentru a demisiona. ”Singura cale de a rămâne în Zona Euro este să acceptăm acordul UE de săptămâna trecută”, a declarat premierul în Parlamentul din Atena. ”Am încercat să găsim fonduri pentru a evita falimentul, acesta este principalul nostru obiectiv. Am reuşit să asigurăm fonduri pentru salarii şi pensii. Suntem mândri de ceea ce am realizat. Acordul pentru noul plan de salvare la care s-a ajuns săptămâna trecută este un punct de bază pentru ţară, deschide noi posibilităţi”, a spus premierul. ”Decizia de a face sau nu un referendum este a noastră, o decizie a Guvernului. Nu se poate ca deciziile să fie luate de pieţe şi nu de popor. Referendumul urmărea să permită o decizie clară a poporului grec”, a spus Papandreou, care a subliniat că are încredere în ”înţelepciunea şi maturitatea poporului grec”.

”Zona Euro era pregătită să lase Grecia să se retragă, dacă populaţia ar fi respins la referendum planul UE de salvare”, a declarat ministrul francez pentru Afaceri Europene, Jean Leonetti. Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy şi cancelarul german, Angela Merkel, i-au spus premierului Papandreou că următoarea tranşă a pachetului de salvare va fi îngheţată până după referendum. ”Euro şi Europa pot supravieţui şi fără o ţară care reprezintă 2% din PIB-ul Zonei Euro şi 4% din datoriile Zonei Euro. Grecia reprezintă atât ceva ce putem depăşi, cât şi ceva de care ne putem lipsi. Putem să îi ajutăm, dar nu împotriva voinţei lor. O eventuală retragere a Greciei din Zona Euro ar fi o lovitură morală şi o lovitură dată moralului, dar în termeni economici este posibil”, a subliniat Leonetti.

SUMMIT LA CANNES Summit-ul principalelor ţări bogate şi emergente reunite în G20 s-a deschis ieri, la Cannes. Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, i-a primit pe şefii de stat şi de guvern la Palatul Festivalurilor, pentru o reuniune de două zile, după un minisummit al liderilor europeni. O conferinţă de presă a preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy şi a preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, la Cannes, a fost anulată. Liderii G20 s-au reunit pentru un dineu de lucru, înainte de o primă reuniune consacrată crizei elene şi Zonei Euro. Acest summit va marca recâştigarea încrederii, datorită planului de ieşire din criză pus la punct, săptămâna trecută, la Bruxelles şi în perspectiva unei contribuţii a marilor ţări emergente pentru oprirea încetinirii economiei mondiale. Atena însă a dat emoţii liderilor de la Cannes, cu referendumul anunţat şi anulat până la urmă.

IMPLICARE RUSĂ Rusia va participa la programele de sprijin financiar pentru ţările UE, în special prin intermediul FMI, a declarat, ieri, preşedintele rus, Dmitri Medvedev. ”Am convingerea că nicio asistenţă financiară din afară nu poate fi decisivă pentru economia europeană. Europa trebuie să se ajute singură, mai întâi de toate”, a afirmat Medvedev, subliniind că UE dispune de resursele politice şi financiare necesare, precum şi de sprijinul altor naţiuni. Opinia preşedintelui rus coincide cu cea a omologului său chinez, Hu Jintao.

BCE REDUCE RATA DOBÂNZII Banca Centrală Europeană (BCE) a decis, ieri, la prima şedinţă de politică monetară sub conducerea noului preşedinte, Mario Draghi, să reducă dobânda de referinţă de la 1,5% la 1,25%, pentru a sprijini economia Zonei Euro. În trimestrul patru din 2011 PIB-ul Zonei Euro va înregistra o creştere economică zero. Unul din motive îl reprezintă criza datoriilor din Zona Euro, care a redus cheltuielile consumatorilor şi a determinat îngrijorarea investitorilor şi turbulenţe pe pieţele mondiale. Rata anuală a inflaţiei în cele 17 state din Zona Euro s-a menţinut, în octombrie, la 3%. Este cel mai ridicat nivel al ratei inflaţiei din octombrie 2008 iar BCE vrea să menţină creşterea preţurilor în apropiere de două procente.