Grecia se confruntă cu cel mai grav exod de inteligenţă de la moartea lui Socrate

Autorităţile de la Atena negociază de luni de zile un nou acord de finanţare cu creditorii internaţionali, dar Grecia se confruntă în aceste zile şi cu pierderea celui mai valoros activ al său, capitalul uman, cei mai pregătiţi şi inteligenţi profesionişti din Grecia părăsind ţara din cauza crizei. Grecia antică era odată un magnet pentru elita intelectualităţii mondiale. Învăţaţii vremii au contribuit, de la Atena, la dezvoltarea logicii, filozofiei şi până la politică, punând bazele civilizaţiei moderne, relatează MarketWatch. Dar în timp ce liderii actuali ai Greciei se luptă să încheie un acord pentru continuarea finanţării şi rambursarea datoriilor de peste 300 de miliarde de dolari, are loc o pierdere devastatoare a celor mai bine educaţi oameni din ţară, estimările variind între 180.000 şi 200.000 de persoane de la debutul crizei în 2010. În acest ritm, exodul echivalează cu circa 10% din personalul cu studii superioare, a spus Lois Lambrinidis, profesor de geografie economică la University of Macedonia. La nivel macroeconomic, fenomentul este un exod clar de inteligenţă, a arătat Nicholas Alexiou, profesor de sociologie la CUNY’s Queens College, care studiază problemele imigraţiei. Ceea ce diferenţială exodul de inteligenţă de alte tipuri de migraţie este procentajul ridicat al persoanelor calificate şi educatre care părăsesc o ţară, a explicat Alexiou. Cu alte cuvinte, Grecea îi pierde pe "cei mai tineri, mai bine pregătiţi şi mai inteligenţi", potrivit unui studiu realizat anul trecut de European University Institute. Potrivit studiului, 88% dintre cei care pleacă din Grecia deţin o diplomă universitară, iar dintre aceştia 66% au studii de masterat şi 11% studii doctorale. O proporţie de 79% dintre cei care au plecat din Grecia în timpul crizei aveau un loc de muncă dar au simţit că nu au niciun viitor în ţară (50%) sau oportunităţi profesionale (25%). Exodul de inteligenţă are implicaţii serioase pentru economia Greciei, într-o perioadă în care ţara a pierdut 25% din PIB de la debutul crizei, declin echivalent cu cel înregistrat de Europa Occidentală şi Statele Unite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.