Grecia va concedia trimestrial 5.000 de angajaţi din sectorul de stat

Grecia va concedia 5.000 de angajaţi din sectorul de stat, până la finele acestui an, iar începând cu 2013 va concedia câte 5.000 de bugetari în fiecare trimestru, până la sfârşitul lui 2015, pentru a îndeplini cererile UE, FMI şi BCE de reducere a numărului de funcţionari publici. În urmă cu câteva săptămâni, surse anonime anunţau că angajaţi din sectorul de stat vor primi o parte din salariile lor normale, timp de un an, înainte de a fi oficial concediaţi. Conform acordului semnat de Grecia cu UE, FMI şi BCE, statul elen are obligaţia de a-şi reduce numărul de funcţionari publici până la sfârşitul lui 2015.

Grecia a reluat, la începutul lunii octombrie, negocierile cu creditorii internaţionali UE, BCE şi FMI, vizând deblocarea următoarei tranşe de împrumut, de 31,5 miliarde de euro, în schimbul noilor măsuri de austeritate ce prevăd economii de 13,5 miliarde de euro. Ministrul grec de Finanţe, Yannis Stournaras, a anunţat ieri că a ajuns la un acord cu troica alcătuită din creditorii internaţionali ai Greciei, cu privire la noul pachet de măsuri de austeritate ce vor fi implementate de Guvernul de la Atena, în schimbul ajutorului financiar internaţional. ”Pachetul este închis”, a declarat ministrul, precizând că va informa, mâine, Eurogrupul asupra detaliilor acordului. Coaliţia guvernamentală de la Atena şi Parlamentul grec vor trebui să-şi dea acordul pentru noile măsuri de austeritate înainte de 12 noiembrie, când miniştrii de Finanţe din Zona Euro se vor reuni pentru a debloca o nouă tranşă de 31,5 miliarde de euro pe care troica a refuzat să o acorde Greciei în luna iunie. Premierul Antonis Samaras a avertizat că, fără aceşti bani, Grecia nu va mai putea să-şi onoreze plăţile, începând cu data de 16 noiembrie.

Potrivit presei greceşti, termenii noului acord prevăd, în principal, că guvernul de la Atena va trebui să reducă anul viitor cheltuielile cu 13,5 miliarde de euro, din care 9,2 miliarde vor proveni din economii realizate prin reducerea salariilor din sectorul public, a pensiilor şi alocaţiilor sociale.