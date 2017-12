Grecii vor să limiteze sistemul all-inclusive în favoarea tavernelor tradiţionale

Guvernul grec vrea să suprime industria all-inclusive, care sufocă tradiţia micilor taverne şi a pensiunilor. Noul premier al Greciei, Alexis Tsipras, a declarat război serviciilor de turism all-inclusive, chiar dacă aduc economiei elene venituri anuale de două miliarde de euro. El doreşte ca prin măsuri fiscale şi legislative (interzicerea vânzării de teren marilor dezvoltatori, creşterea TVA pentru complexurile turistice etc.) să descurajeze acest sistem pentru a facilita revenirea la turismul tradiţional. Tsipras, liderul partidului de extremă stânga Syriza, care a câştigat alegerile de duminică din Grecia, consideră că serviciile all-inclusive îndepărtează turiştii de economia locală, ţinându-i în incinta hotelurilor şi departe de micile afaceri, conform „Daily Mail“. Potrivit unuia dintre cei mai mari tour-operatori din România, românii care merg în vacanțe în Grecia nu sunt atrași în mod special de sistemul all-inclusive, astfel că decizia de a merge în această țară va fi influențată în foarte mică măsură de planurile Guvernului de la Atena. „Grecia este prima destinație pe care o aleg românii pentru vacanțe în străinătate și sunt îndrăgostiți de această țară. Grecia a fost pe primele pagini ale ziarelor din cauza crizei în ultimii ani, cu ideea că falimentează, că iese din zona euro etc., și totuși numărul turiștilor români a crescut an de an, urmând trendul european”, a declarat Cristian Pandel, proprietarul Christian Tour, care trimite peste 100.000 de români pe an în Grecia. Nici Alin Burcea, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) şi proprietarul Paralela 45, nu crede că măsurile Guvernului vor avea vreun impact în ceea ce-i priveşte pe români. "Nu se vor desființa hotelurile all-inclusive, nu a afirmat asta premierul. Ideea este să nu se mai dezvolte. În Grecia nu sunt foarte extinse structurile all-inclusive și, chiar dacă s-ar elimina all-inclusive și s-ar înlocui cu pensiune completă, nu ar fi un șoc. Pentru Grecia, all-inclusive nu este tradițional și nici pentru agențiile românești nu ar fi ceva de mare impact", crede Burcea. El apreciază că fluxul de turiști către Grecia va continua să crească, pentru că în această țară turiștii nu merg doar la 5 stele all-inclusive, ca în Turcia, ci se cazează și la studiouri, vile, la 2 stele, 3 stele sau aparthoteluri. "Semnalul este că nu se dorește dezvoltarea all-inclusive pentru că dispar micile taverne, restaurante și magazine, ceea ce este corect. Grecia are celebrele taverne, cu muzică grecească și dansuri, care sunt o atracție mult mai mare decât sistemul all-inclusive", mai spune el.