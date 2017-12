Grefieră acuzată de luare de mită

“DESCHIDE! POLIŢIA!” Poliţiştii constănţeni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au descins, ieri dimineaţă, în două imobile din Mangalia. La şase dimineaţa, mascaţii au bătut la uşa lui Iuzeir Raim, un cunoscut al poliţiştilor şi al unei grefiere angajate la Judecătoria Mangalia. Acţiunea oamenilor legii le-a vizat pe Andreea Mehedinţeanu, concubina lui Iuzeir Raim, şi pe grefiera Semra Omer. Oamenii legii deţineau informaţii că, pe 5 martie, Andreea Mehedinţeanu, de 29 de ani, ar fi scos din incinta Judecătoriei Mangalia, dosarul în care sunt cercetaţi Iuzeir Raim şi alte opt persoane implicate într-un scandal de proporţii izbucnit într-un club din Neptun. Ajunşi la domiciliul lui Raim, oamenii legii au strigat de nenumărate ori „Deschide! Poliţia!”! Pentru că nimeni nu s-a deranjat să deschidă, mascaţii au spart uşa de la intrare cu un berbec şi au pătruns în imobil. Gazdele au fost luate pe nepregătite şi au sărit ca arse în momentul în care s-au trezit cu poliţişti şi mascaţi în dormitor. În timp ce poliţiştii au căutat dovezi în toată casa, dar şi în autoturismul lui Raim şi al concubinei sale, în faţa casei au început să apară pe rând membrii clanuluiRaim, primul fiind Mustafa Raim, şeful clanului. „Pe mine m-a anunţat cineva că iar a venit poliţia la nepotul meu acasă! Da’ nu ne mai lasă în pace! Acum vor să o ia pe concubina lui. Nu cred că fata asta a făcut aşa ceva. Am întrebat-o şi ea spune că nu a dat nicio şpagă. În plus, e zgârcită! Nici mie ca unchi nu îmi dă o cafea! Ce vină are? Ea nu ştia că nu are voie să scoată dosarul din Judecătorie”, a declarat Mustafa Raim, unchiul lui Iuzeir Raim. În scurt timp, bănuielile anchetatorilor au fost confirmate după ce în locuinţă au fost găsite mai multe fotocopii din dosarul lui Raim, dar şi câteva fotografii pe telefonul concubinei sale. Totodată, anchetatorii au găsit în autoturismul Andreei Mehedinţeanu o cerere pentru studierea dosarului respectiv, formulată de avocata lui Iuzeir Raim. Simultan, o altă percheziţie avea loc şi la domiciliul grefierei, care a fost trezită din somn de mascaţi. Nici de acolo anchetatorii nu au plecat cu mâna goală. Ei au ridicat mai multe dosare care urmează să fie studiate pe parcursul anchetei. Procurorii au mai ridicat din cele două locuinţe carduri de memorie, aparate foto, camere de filmat, telefoane mobile, documente şi înscrisuri oficiale.

ŞPAGA: CAFEA ŞI CIOCOLATĂ! Ca şi la domiciliul lui Raim, vecinii grefierei s-au adunat buluc pentru a vedea ce s-a întâmplat şi motivul pentru care a venit poliţia în zori de zi. „Este o femeie extraordinară. Am auzit că a venit poliţia de dimineaţă, dar am crezut că a fost o greşeală. Nu mă aşteptam să facă aşa ceva. Îmi pare rău pentru ea că s-a chinuit singură atâţia ani să îşi întreţină fiica după ce a rămas văduvă şi acum să mai fie şi arestată. Şi-a făcut-o cu mâna ei, dacă s-a legat la cap cu cei din clanul Raim”, a declarat o vecină a grefierei. Atât Andreea Mehedinţeanu, cât şi Semra Omer au fost duse la Parchet pentru audieri, în faţa presei negând cu vehemenţă acuzaţiile aduse. Conform procurorilor, grefiera a recunoscut că a primit de la concubina lui Raim o ciocolată şi un pachet cu cafea, şi a lăsat pe mâna acesteia dosarul timp de trei ore. Femeia a fost cooperantă şi le-a declarat anchetatorilor că îi pare rău pentru cele întâmplate şi că toţi cei 16 ani de muncă în domeniu s-au dus pe apa Sâmbetei. În schimb, Andreea Mehedinţeanu a negat că i-ar fi dat şpagă grefierei şi a susţinut că a luat dosarul pentru a face câteva copii xerox. La finalul audierilor, procurorii au decis ca Andreea Mehedinţenau să fie reţinută pentru 24 de ore şi propusă pentru arestare pentru comiterea infracţiunii de dare de mită şi sustragere sau distrugere de înscrisuri, iar grefiera să fie cercetată în stare de libertate pentru luare de mită şi complicitate la sustragere sau distrugere de înscrisuri. După ce a fost eliberată de procurori, Semra Omer şi-a dat demisia de la Judecătoria Mangalia.

ŢARA TUTUROR POSIBILITĂŢILOR Nu este de mirare ceea ce s-a întâmplat la Judecătoria Mangalia. Potrivit unor surse din Justiţie, Judecătoria Mangalia nu ar fi singura instanţă în care se procedează astfel. Cei care au sesizat cele întâmplate în acest caz au fost jandarmii care au văzut pe înregistrările camerelor de supraveghere că Andreea Mehedinţeanu a plecat cu un dosar din incinta Judecătoriei. Potrivit anchetatorilor, preşedintele Judecătoriei Mangalia, Augustina Livia Nistor, a fost informată de jandarmi şi a avut cunoştinţă de acest caz, însă nu a luat nicio măsură. „Domnişoara susţine că a luat dosarul şi a făcut copii, în condiţiile în care xerox-ul din incinta Judecătoriei Mangalia funcţiona atât pe data de 5 martie, cât şi în prezent”, a declarat procurorul Andrei Bodean. Sarcina anchetatorilor nu este uşoară pentru că ei trebuie acum să stabilească dacă din dosarul respectiv au dispărut probe. Constănţenii sunt deja obişnuiţi cu neregulile în ce privesc instanţele de judecată. Şi... ce înseamnă un dosar scos dintr-o judecătorie, pe lângă faptul că indivizi care au bătut cu bestialitate sau au omorât oameni sunt cercetaţi în stare de libertate sau, eventual, primesc pedepse cu suspendare?