Grefieră promovată pe criterii de… afinitate

O grefieră de la Curtea de Apel Bucureşti a fost promovată în funcţia de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) după ce a obţinut nota 2 la concursul organizat pe 2 februarie, iar la contestaţie a primit… cinci puncte în plus. Potrivit luju.ro, Claudia Nicoleta Nedelea ar fi reuşit această performanţă având de partea ei un atu imens - este rudă prin alianţă cu fosta şefă a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Alina Ghica, cea care i-a botezat copilul. De altfel, Nicoleta Nedelea a fost şi consilierul personal al Alinei Ghica, pe vremea când aceasta se afla la comanda CSM. Jurnaliştii de la luju.ro spun că, pentru concursul organizat de CSM în vederea ocupării a 14 posturi vacante la Secţia Penală a instanţei supreme şi a două posturi libere la Secţia a II-a Civilă din cadrul aceleiaşi instanţe, au fost înscrişi 122 de candidaţi, printre ei numărându-se şi Claudia Nicoleta Nedelea, care a încercat să obţină un post de magistrat asistent. Aceasta a primit, în urma examenului, la proba teoretică nota 2,56, iar la cea practică - 7,83, rezultând o medie totală de 5,20. Conform sursei citate, deoarece rezultatul a fost prea slab pentru a-i asigura postul dorit, Nedelea a depus contestaţie. “După o atentă corectare de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, Claudia Nicoleta Nedelea a reuşit performanţa de a ocupa un post de magistrat asistent la ÎCCJ, şi asta după ce i s-au adăugat aproape 5 puncte în plus la nota obţinută la proba teoretică. Mai exact, examinatorii au considerat că Nicoleta Nedelea a fost depunctată nefiresc şi i-au acordat la proba teoretică nota 7,53, adăugând practic încă 4,97 puncte”, spun jurnaliştii de la luju.ro. Ca urmare a noii medii, aceasta a obţinut postul dorit. Dorit mult, în condiţiile în care salariul unui asistent magistrat de la instanţa supremă se învârte în jurul sumei de 100.000 de lei pe an.