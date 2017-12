Grefierii, o categorie profesională desconsiderată

13:48:23 / 08 Aprilie 2014

Stiu ce inseamna

Nu cred ca trebuie judecati grefieri, trebuie sa observam putin si munca pe care depun. Intradevar nu e raspunderea unui medic, dar cati medici sunt "macelari". In momentul care se ajunge la urgente si ti se comunica ca nu intri in sala de operatie ca anestezistul de garda lipseste, interesant nu. Deci haide-ti sa vedem care dintre medici, grefieri, ingineri, profesori isi dedica, timpul alocat meseriei, meseriei si o fac cu profesionalism si sa le recunoastem meritele. Ar trebui sa vedem mai clar munca depusa dupa care sa judecam. Respect Serviciul de Urgente, SMURD(pompieri) care nu isi aleg pacienti. Respect Magistrati, Grefieri, si restul din justitie pentru munca depusa renumeratie mica(si credeti-ma ca stiu ce zic). Respect profesorilor, invatatorilor care ne arata viitorul pentru bani putini si inginerilor care ne fac viata mai usoara. Ma bucur ca va am pe toti in familia mea si va respect meseriile; nu pt bani pentru ceea ce faceti.