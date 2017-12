Greii de pe piaţa cerealelor, în vizorul Concurenţei

Mai multe sedii ale principalelor companii din sectorul comercializării cerealelor au fost inspectate de reprezentanţii Consiliului Concurenţei (CC), verificările vizând o posibilă înţelegere anticoncurenţială pentru fixarea preţurilor la achiziţia cerealelor. Controalele au vizat 12 sedii şi puncte de lucru la nivel naţional ale companiilor: Agricover, Alfred C. Toepfer, Ameropa, Brise Agricultura, Brise Group, Bunge, Cargill, Glencore, Nidera şi United Grain. „La declanşarea acestei investigaţii am ţinut cont de specificul şi sezonalitatea sectorului: având în vedere perisabilitatea produselor şi lipsa posibilităţilor de depozitare la dispoziţia producătorilor mici şi mijlocii, este mult mai probabil ca o înţelegere anticoncurenţială între comercianţi să fie pusă în practică în această perioadă, când oferta de cereale este mare. În pregătirea investigaţiei am colaborat cu mai multe instituţii ale statului şi am organizat cu minuţiozitate inspecţiile desfăşurate la nivel naţional”, a declarat preşedintele CC, Bogdan Chiriţoiu. Documentele şi declaraţiile ridicate în cadrul inspecţiilor sunt analizate de autoritatea de reglementare. Dacă instituţia va constata că regulile de concurenţă au fost încălcate, companiile riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor. Cea mai mare amendă din istoria CC a fost, în 2011, de 205 milioane euro pentru companiile Petrom, Rompetrol, Lukoil, Mol România şi Eni România. Sancţiunea a reprezentat la momentul respectiv un record pentru România şi singura de pe piaţa carburanţilor din UE. Totodată, CC nu a mai dat de atunci vreo amendă în cuantum atât de mare. CC susţinea că reprezentanţii companiilor au avut o serie de discuţii în urmă cu mai mulţi ani, când au pus la cale retragerea comună a unui sortiment ieftin de benzină, ECO. Faptul că au adoptat această strategie de comun acord le-a atras amenda.