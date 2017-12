Greii industriei auto mizează pe România

Dräxlmaier Group, unul dintre cei mai importanţi producători de sisteme de cablaje pentru industria auto mondială, va deschide o nouă fabrică la Piteşti, unde va produce piese de schimb şi cablaje pentru unul dintre cei mai mari constructori de maşini din lume, urmând să angajeze 500 de persoane. În prezent, Dräxlmaier are cinci fabrici în România, unde lucrează peste 14.000 de angajaţi, compania plasându-se printre cei mai mari angajatori din domeniul auto. Doar în 2013, firma a creat 1.500 de noi locuri de muncă prin extinderea facilităţilor de producţie de la Braşov şi Satu Mare. „Decizia de extindere este firească, în contextul experienţei pozitive pe care o avem în România de peste 20 de ani“, a punctat directorul companiei Sisteme de Producţie Cablaje, Peter Wocheslander. Grupul Dräxlmaier şi-a început activitatea în România în 1993, când a deschis o primă fabrică în Piteşti. În prezent, are centre de producţie şi dezvoltare în Piteşti, Satu Mare, Timişoara, Hunedoara şi Braşov. La nivel mondial, compania are peste 50.000 de angajaţi şi circa 60 de fabrici, fiind prezentă în 20 de ţări.