Grenada din curtea şcolii

Alertă la Colegiul „Dobrogea” Castelu! Ieri dimineaţă, angajaţii unităţii de învăţământ au găsit în curtea instituţiei o… grenadă. Descoperirea a fost făcută în timp ce săpau un şanţ pentru a planta un gard viu. Conducerea liceului a apelat imediat linia unică 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor. „Undeva în apropierea gardului din partea de nord a unităţii de învăţământ, a fost găsită o grenadă. Am parcurs procedura specifică, am sunat la 112 şi am izolat zona. I-am informat pe elevi, le-am spus să îşi păstreze calmul, să nu se sperie. Nu a fost un pericol şi ne bucurăm că totul s-a terminat cu bine. Colegii mei au monitorizat situaţia, iar orele au decurs în condiţii normale”, a declarat Mihaela Beznea, directorul Colegiului „Dobrogea” Castelu. În scurt timp, la unitatea de învăţământ au sosit poliţiştii din comuna Castelu, pirotehniştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” şi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, dar şi un echipaj SMURD. Oamenii legii au preluat grenada, au aşezat-o într-o cutie specială şi au transportat-o la un depozit. „Este vorba despre o grenadă de mână defensivă, care a fost descoperită de personalul şcolii. Grenada are focosul retezat, iar la prima vedere, nu ar fi fost periculoasă la manipulare şi transport. Nu putem spune cu exactitate de când datează. A fost înlăturat orice pericol, iar obiectul de muniţie va fi depus în depozitul special şi ulterior va fi distrus”, a declarat maistrul militar Horaţiu Constantin, din cadrul echipei de pirotehnişti ISU „Dobrogea”.

RECOMANDĂRI Având în vedere că începe sezonul lucrărilor agricole şi există riscul ca astfel de elemente de muniţie să fie descoperite, reprezentanţii ISU “Dobrogea” atrag atenţia cetăţenilor că este interzis să atingă obiectele găsite, să le ridice, transporte sau să le introducă în diferite încăperi sau locuinţe, să le vândă la centrele de colectare a fierului vechi, să le introducă în foc, să le taie, sau să demonteze focoasele ori alte componente. “În cazul în care găsesc dispozitive explozive, cetăţenii trebuie să apeleze numărul unic de urgenţă 112 şi să anunţe primăria din localitate sau cel mai apropiat post de poliţie”, spun reprezentanţii ISU “Dobrogea”.