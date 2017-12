Grepfruit-ul, bun pentru ficat, stomac, intestine sau dantură

Iarna este sezonul consumului, cu precădere, al citricelor. Grepfrut-ul, hibrid obținut prin încrucişarea pomelo cu o portocală, este un fruct preferat de mulți, nu doar în curele de slăbit. El este bun pentru ficat, stomac, intestine sau dantură. Specialiștii au ajuns la concluzia că este un pachet de fibre şi apă, aşa că poate oferi saţietate. Unii spun că fructele nu pot preveni de-a dreptul răceala, dar că dozele mari de vitamina C din gref pot calma şi scurta simptomele. Un singur fruct are circa 77 de miligrame de vitamina C. Consumul de grepfrut protejează ritmul cardiac deoarece are multe flavanoide, compuşi organici din fructe şi legume, care ajută organismul prin efectele lor antioxidante şi substanţele biochimice. Nu în ultimul rând, este şi o sursă bună de fibre pentru îndepărtarea colesterolului după digestie. Și, extrem de important, amână şi urmele îmbătrânirii. Pigmentul roz arată prezenţa licopenului - antioxidant care combate celulele afectate de radicalii liberi.