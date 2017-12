Grepfrutul, „vitamina” ideală iarna

Grepfrutul este numit de mulţi „vitamina” ideală în sezonul rece, întrucât are în compoziţia sa o mare cantitate de vitamina C. Dacă alte fructe se găsesc mai greu acum, grepfrutul este pe rafturile tuturor magazinelor. Iată la ce este el bun, aşa cum precizează Health.com. În primul rând el protejează inima. Terciul de ovăz nu este singurul aliment extrem de bun pentru micul dejun. Şi grepfrutul scade nivelul colesterolului rău cu până la 15,5% şi pe cel al trigliceridelor cu 27%, în cazul în care consumi un asemenea fruct în fiecare zi. Varietăţile roşii sunt cele mai bune, căci au cel mai ridicat nivel de antioxidanţi. Ai grijă dacă urmezi un tratament, căci acest fruct poate interfera cu anumite pastile. Totodată, fructul înfrumuseţează pielea. Foloseşte-l pentru a scăpa de petele maronii de pe coate şi genunchi. Grepfrutul este plin de vitamina C, un acid blând care ajută la eliminarea pigmentului în exces din piele. El îmbunătăţeşte metabolismul. Astfel, cu cât consumi mai multe citrice, cu atât ai mai multe şanse să slăbeşti. Persoanele care mănâncă un grepfrut înainte de fiecare masă, fără să facă alte schimbări alimentare, slăbesc în medie un kilogram şi jumătate în 12 săptămâni. Compuşii care se găsesc în fruct ajută la arderea grăsimilor, stabilizând nivelul zahărului din sânge şi pe cel al insulinei. De asemenea, grepfrutul ajută pielea să rămână în formă pentru mai mult timp, şi asta datorită nivelului său mare de vitamina C, care stimulează producţia de colagen. Astfel, pielea nu se lasă şi este mai catifelată.