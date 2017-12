„Greşeala nu îmi poate fi imputată mie”

Notarul public Doina Gheorghe, din localitatea Ovidiu, judecat pentru neglijenţă în serviciu, a apărut, ieri, în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa şi a răspuns acuzaţiilor aduse de procurori. Ea a fost deferită justiţiei pentru că, în 2007, a întocmit un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil din Cernavodă în baza unui buletin de identitate fals. Notarul este acuzat că nu a verificat cu atenţie actul de identitate prezentat de presupusul vânzător al apartamentului. Procurorii susţin că Doina Gheorghe ar fi trebuit să îşi dea seama de falsul grosolan al actului întrucât documentul conţinea numeroase erori: la numele mamei era scris Vasilică, data eliberării era 18 februarie 2007, care fusese într-o zi de duminică, valabilitatea buletinului era de 60 de ani şi 11 luni, contrar legii care spune că, după împlinirea a 55 de ani, acesta este eliberat permanent, iar organul emitent era Poliţia Municipiului Cernavodă, în condiţiile în care Cernavodă este oraş. Ea este acuzată că şi-a încălcat din culpă atribuţiile de serviciu, cu toate că are 11 ani de experienţă. „La data la care s-a întocmit acel contract nu aveam un sistem de verificare a datelor de identitate, aşa cum este în prezent, când pot verifica datele pe internet. Am examinat toate actele, erau originale, imobilul era intabulat şi chiar s-a depus o copie după cartea de identitate a proprietarului apartamentului. Precizez că intabularea nu se poate face fără actul de identitate al proprietarului, ceea ce m-a făcut să cred că acest document a fost folosit şi la alte instituţii publice înainte să ajungă la mine”, a declarat Doina Gheorghe.

ERORI IGNORATE Doina Gheorghe a adăugat că nu a dat prea mare importanţă datelor din buletin deoarece ştia, din experienţa sa profesională, că astfel de greşeli se întâmplă mereu, iar Poliţia îşi asumă răspunderea. „Au fost erori cu privire la numele persoanei, la data de naştere, pe care le-am sesizat mereu, dar pe cele privind domiciliul şi organul emitent al actului de identitate le luăm ca atare... Faptul că nu am acordat o atenţie sporită menţiunii municipiul Cernavodă, în loc de oraş, nu este de natură juridică şi nu îmi poate fi imputată mie. Chiar am căutat pe internet şi am găsit că Cernavodă este oraş”, a mai spus notarul. Ea a afirmat că buletinul de identitate prezentat era perfect, iar cel care i l-a înmânat semăna foarte bine cu poza din document. Complicele notarului, Gheorghe Tudor, acuzat de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals privind identitatea, fals în înscrisuri sub semnătură privată, participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune, a recunoscut tot. El a cerut să fie judecat numai pe baza probelor administrate în timpul urmăririi penale şi să beneficieze astfel de reducerea cu o treime a pedepsei. Următorul termen de judecată va fi pe 20 martie.