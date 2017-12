Greşeli grave de arbitraj în defavoarea Viitorului

Primul meci de pe teren propriu din acest sezon pentru FC Viitorul a adus o înfrângere în faţa celor de la FC Steaua, scor 1-3, duminică, în etapa a 2-a a Ligii 1, însă formaţia pregătită de Gheorghe Hagi a făcut un joc bun şi doar greşelile de arbitraj şi ghinionul a făcut să nu obţină cel puţin un rezultat de egalitate. Gruparea de pe litoral a nimerit de două transversală în debutul reprizei secundă, la interval de două minute, prin Benzar şi Carp, însă diferenţa a fost făcută de deciziile centralului George Găman. Arbitrul craiovean nu a acordat două lovituri de pedeapsă în favoarea gazdelor, a anulat un gol valabil marcat de constănţeni şi nu l-a eliminat pe Momcilovici, după ce fundaşul stelist l-a accidentat pe Purece. Recitalul lui George Găman a început în min. 16, când Momcilovici l-a lovit cu cotul pe Purece şi i-a spart capul, dar a primit doar cartonaşul galben. Tot în prima repriză, a dictat un fault în favoarea steliştilor, după ce Fl. Tănase a alunecat pe minge şi şi-a jenat un adversar, anulând astfel reuşita lui R. Marin, care şutase perfect de la 16 metri. După pauză, a închis ochii la henţul comis de Hamroun în propriul careu, în min. 57, şi nu a sancţionat faultul clar comis de Muniru asupra lui Fl. Tănase, în min. 75. “Viitorul trebuia să câştige, dar suntem prea mici. Cu echipele mari nu avem voie să câştigăm. Aşa a fost şi în play-off, dar mergem înainte. Nu vreau să mă plâng, dar a văzut o ţară întreagă ce s-a întâmplat. S-a făcut un mare păcat faţă de aceşti jucători tineri!”, a spus Hagi la final.

Managerul tehnic al constănţenilor şi-a lăudat elevii pentru prestaţie, dar a taxat şi greşelilor comise la golurile Stelei. “Timp de 87 de minute am fost mai buni decât Steaua la toate capitolele. Au fost doar trei minute, când au marcat golurile. Am făcut un meci bun şi meritam să câştigăm cele trei puncte. Au fost câteva momente când am visat şi sunt supărat că am făcut greşeli copilăreşti, dar am fost mai buni decât ei”, a explicat Hagi.

De partea cealaltă, tehnicianul oaspeţilor, Laurenţiu Reghecampf s-a declarat mulţumit de rezultat: “Am făcut un meci bun şi ne-a ieşit planul, acela de a trimite pe teren în repriza a doua jucătorii care vor fi titulari cu Sparta Praga, în meciul din Liga Campionilor. Am reuşit să marcăm în prima repriză, dar am greşit şi am permis adversarului să egaleze. La începutul reprizei a doua, Viitorul a avut două mari ocazii, însă noi am marcat şi am câştigat”, a declarat antrenorul Stelei.

