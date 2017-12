Grevă administrativă față de rău-platnici

SALARII NEPLĂTITE Situaţia economică şi administrativă a comunei Mihai Viteazu este extrem de complicată la ora actuală, Primăria fiind la doar un pas de a-şi închide obloanele. Edilul comunei, Gheorghe Grameni, spune că lipsa de bani este cauzată de nivelul scăzut de încasare a taxelor, impozitelor și amenzilor. ”Gradul de încasare a debitelor de la populație și agenți economici este extrem de prost. Avem de recuperat peste 600.000 de lei, reprezentând taxe, impozite și amenzi. Din păcate, sunt unele persoane care nu și-au plătit dările obligatorii către Primărie de mai bine de cinci ani. Pentru mulți, poate, această sumă de 600.000 de lei nu reprezintă mare lucru, dar pentru noi este foarte importantă”, a spus Grameni. El a adăugat că una dintre consencințele acestei situații este incapacitatea conducerii administraţiei locale de a plăti salariile angajaţilor. ”Suntem atât de săraci încât nici măcar salariile celor 20 de funcționari publici nu le-am putut achita pentru ultimele două luni, mai și iunie. Nu știu ce o să facem și de unde o să facem rost de bani pentru salarii”, a punctat primarul. În viziunea lui Grameni, una dintre cele mai la îndemână soluții de a face rost de bani este creșterea gradului de încasare a taxelor și impozitelor. ”Toată lumea din Primărie trebuie să tragă tare și să recupereze debitele. Au ordin de la mine de a nu mai elibera niciun act celor care au datorii vechi. Nu vorbim de dările din acest an, ci de cele din trecut. Așadar, cine vrea vreun act de la Primărie mai întâi trebuie să plătească taxele și impozitele. Altfel nu stăm de vorbă. Eu îi înțeleg și pe cetățeni că nu au de unde, dar ei trebuie să ne înțeleagă și pe noi, că o primărie nu poate trăi cu frunze”, a subliniat Gheorghe Grameni.

DEBITE În afara faptului că are de recuperat debite vechi, Primăria Mihai Viteazu trebuie să achite, la rândul ei, facturile la zi pentru diverse contracte. ”Valoarea tuturor contractelor neachitate este de aproximativ 150.000 de lei. „Chiar dacă sumele par mici pentru unii, pentru o amărâtă de administraţie locală de la ţară sunt enorme”, a spus Gheorghe Grameni. Primarul a adăugat că, în ciuda acestor datorii, administraţia locală a găsit înţelegere şi a putut reeşalona debitele. Edilul a spus că bugetul comunei Mihai Viteazu din acest an nu depăşeşte 1,3 milioane de lei, fapt care nu permite Primăriei să se angajeze în investiţii de anvergură. „Avem un buget de austeritate şi este mai mic decât cel din anul trecut. În aceste condiţii, ne mulţumim să supravieţuim ca autoritate locală. De unde bani pentru proiecte?”, a declarat primarul comunei. El a spus că majorarea taxelor şi impozitelor ar fi fost una dintre soluţiile pentru suplimentarea bugetului local. “Însă când ne-am pus în pielea populaţiei, şi aşa săracă, nu am văzut-o ca pe o idee bună. Ar mai fi soluţia atragerii fondurilor europene, dar, cum şi acest proces este greoi şi de lungă durată, nu am prea mari speranţe”, a punctat edilul.

SURSE DE FINANȚARE Pe de altă parte, Grameni a afirmat că bugetul local ar fi fost mai câştigat dacă societăţile care ridică turbinele eoliene ar fi plătit taxele şi impozitele aferente acestor construcţii. Din nefericire, spune primarul, în noul Cod Fiscal, turbinele eoliene pot fi impozitate, numai că banii nu se duc la bugetul local, ci sunt virați direct la bugetul de stat. „Impozitarea turbinelor eoliene ar fi însemnat dezvoltarea reală a comunei. Practic, prin această reglementare, pornim în noul an cu o gaură în buget de 900.000 de lei”, a spus Grameni.