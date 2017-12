Grevă administrativă pe termen nelimitat

Aproximativ 600 de aleşi locali au fost, vineri, prezenţi la şedinţa Ligii Aleşilor Locali ai PSD, ce a avut pe ordinea de zi patru teme de dezbatere. Prima dintre ele s-a referit la administraţia locală şi centrală între reformă şi blocaj. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir a declarat că, în condiţiile reducerilor impuse de Guvernul Boc, administraţia locală nu poate funcţiona în parametrii ceruţi de UE. Primarul oraşului Mangalia, Claudiu Tusac, a declarat că legislaţia românească în domeniul administraţiei locale are nevoie de modificări, dar nu unele care să blocheze şi mai mult activitatea, ci modificări care să pună în ordine tot ceea ce înseamnă funcţionarea administraţiei locale. “Legea 215/2001 are nevoie de modificări majore. Este un act normativ de la care se poate pleca într-o nouă eră a administraţiei locale. Spre exemplu, prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, care este numit politic şi care, conform actualei legislaţii, poate bloca foarte uşor activitatea unei autorităţi locale care nu răspunde la comenzile sale politice”, a declarat Tusac. Primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a afirmat că orice altă alternativă la actuala guvernare este cu siguranţă mai bună decât ceea ce are România. “Problema personalului este cea mai arzătoare în prezent. Avem nevoie de personal pentru a putea răspunde nevoilor locuitorilor, însă Guvernul Boc a decis că ştie mult mai bine de câţi oameni are nevoie o primărie pentru a funcţiona eficient”, a afirmat Brăiloiu. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat că administraţia locală a fost violată de actuala putere. “Vor să dea slugilor lor portocalii, prefecţilor numiţi şi menţinuţi în funcţie ilegal, sarcina de a desfiinţa administraţiile locale. Au pregătit un act normativ prin care vor să desfiinţeze comunele mai mici de 5.000 de locuitorii şi oraşele mai mici de 10.000 de locuitorii. Eu am o propunere: cei 16 preşedinţi de Consilii Judeţene şi cei peste 1.300 de primari PSD să intrăm în grevă administrativă. Eu asta am să fac. De luni, sunt în grevă împreună cu primarii din Constanţa. Vom rezolva la nivel local doar problemele strict necesare pentru locuitorii comunităţilor. O să rămânem în grevă administrativă până când guvernul portocaliu pleacă de unde a venit, adică la dracu!”, a declarat Constantinescu.