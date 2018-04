Grevă generală în Sănătate, decisă de sindicate. Vezi când

Sindicatul Sanitas a anunţat, joi, că pe data de 26 aprilie va fi un miting, urmând ca pe 7 mai să aibă loc o grevă de avertisment, iar pe 11 mai, angajaţii din sănătate vor ieşi în stradă într-o grevă generală. Sindicaliştii susţin că sunt scăderi salariale cuprinse între 500 şi 1.100 de lei.

"Sunt scăderi uriaşe. Unele merg de la 500 de lei până la 1.100 de lei. Sunt schimbări uriaşe din cauza neîncadrării în acel 85%, mulţi nici nu pot atinge pragul de 55-85%. Toţi le ştiu pe toate, dar nimeni nu înţelege nimic, iar vinovaţii de serviciu sunt cei care luptă pentru oameni. (...) Atunci când noi am cerut ca legea să fie modificată, nu cum ne doream noi, ci cum trebuia să fie la acel moment, nu a fost făcută. Cerem creştere salarială pentru toţi colegii noştri din sistemul de sănătate. (...) Păcat de lege, că am ajuns astăzi să spunem că mai bine nu eram de acord cu această creştere salarială. Este extrem de complexă şi este un haos total", a declarat Leonard Bărăscu, preşedintele Sindicatului Sanitas.

Întrebat dacă situaţia se va schimba în cazul în care se va modifica regulamentul de sporuri, Bărăscu a răspuns: "După părerea mea, nu schimbarea regulamentului de sporuri, care a fost făcut împreună cu noi şi care este foarte bun, poate rezolva această problemă".

Acesta a precizat că, la mitigul programat pe 26 aprilie, sunt aşteptaţi peste 10.000 de angajaţi din sănătate să iasă în stradă.

"Sunt spitale în care nu s-au luat salariile, atât în Bucureşti, cât şi în ţară. Sunt pierderi de venituri raportat la luna anterioară la mai multe categorii profesionale. (...) Din păcate, ducem discuţia până la legea salarizării, care se va aplica etapizat până în 2022 şi vorbim că nu pierde nimeni. Această lege a fost creată să aducă câştiguri pentru toată lumea. Astăzi vorbim doar că nu sunt pierderi, vreau sa vorbim şi despre câştiguri",a precizat vicepreşedintele Sanitas, Iulian Pope.

Anunţul făcut de Sanitas vine după ce, în ultimele săptămâni, sute de angajaţi ai spitalelor din toată ţara au protestat faţă de regulamentul sporurilor, care a dus la scăderea veniturilor acestora.

Joi, peste 50 de persoane, asistenţi medicali, infirmieri, brancardieri şi membri ai personalului auxiliar s-au adunat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie din Galaţi pentru a protesta după ce le-au scăzut veniturile, în urma modificării regulamentului de acordare a sporurilor.

„Eu lucrez aici de 28 de ani. Am fost în concediu luna trecută. Veniturile le am cu 600 de lei mai mici, dar cam cu 300 de lei mi-a scăzut leafa, după cum am calculat. Ne descurcam greu, avem rate, banci, s-au scumpit toate: lumina, gazele. Lucrăm în ture, la patul bolnavului, schimbăm bolnavii, facem curăţenie, lucrăm la sala de mese, este foarte greu. Suntem foarte puţine pe tură, muncim, nu ne ferim de muncă, dar intram în contact cu microbii, tot felul de microbi au apărut şi nu-i corect să ni se ia din salariu, mai avem un pic până la pensie",a spus una dintre angajate.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a menţionat, vinerea trecută, că managenrii de spitale trebuie să se "gospodărească mai bine", astfel încât să reuşească să suplimenteze sporurile din bugetele proprii.