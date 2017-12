Greva generală la Oil Terminal

„Am obţinut plus 2%! Avem şi locuri de muncă. Pentru ce facem grevă???”: aşa sună mesajul cu care reprezentanţii conducerii societăţii constănţene Oil Terminal îi întâmpină, astăzi, pe angajaţii intraţi în grevă generală pe termen nedeterminat. „În cadrul ultimelor runde de negocieri, care au avut loc vineri, am propus sindicaliştilor o creşterea a salariilor cu 2%, începând cu 1 iunie. Sindicaliştii au refuzat oferta noastră, declarând că majorarea de 3,4% solicitată nu este negociabilă”, a spus managerul general al Oil Terminal, Silviu Wagner. El a ţinut să precizeze că sindicaliştii au fost invitaţi la discuţii încă de la începutul săptămânii trecute, dar au refuzat să participe. „Este dureros faptul că, în urma discuţiile purtate cu sindicaliştii, aceştia s-au deplasat la locurile de muncă ale salariaţilor Oil Terminal, pe care i-au dezinformat, susţinând că membrii conducerii nu au oferit nicio creştere. În aceste condiţii, sâmbătă am împărţit materiale informative cu propunerile noastre direct salariaţilor”, a spus Wagner.

PIERDERI Potrivit managerului general, principalul motiv pentru care preşedintele Sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe, nu acceptă o majorare salarială mai mică decât 3,4% îl reprezintă faptul că, peste două luni, se va confrunta cu alegerile interne din cadrul mişcării sindicale. „Se teme că nu va mai fi ales şi că va fi nevoit să iasă la pensie, perspectivă care nu îl încântă, fiind obişnuit mai mult cu nemunca”, a declarat Wagner. El a precizat că, în prezent, Aurel Gheorghe s-a autosuspendat din postul pe care îl deţinea în cadrul societăţii, rămânând doar în funcţia de preşedinte al sindicatului. Managerul general a mai adăugat că printre cei care vor avea de suferit de pe urma grevei generale vor fi şi angajaţii, pentru că pe perioada în care nu se munceşte vor fi înregistrate pierderi care vor trebui recuperate prin prelungirea măsurilor de austeritate. „Pentru a putea recupera pierderile înregistrate în timpul grevei, vom fi nevoiţi să prelungim perioada de reducere a săptămânii de lucru (de la cinci la patru zile), pe o durată mai mare de 75 de zile”, a spus Wagner. Preşedintele sindical Aurel Gheorghe a anunţat, vineri, că, în urma eşuării negocierilor cu conducerea Oil Terminal, astăzi este declanşată greva generală pe termen nelimitat.