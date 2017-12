Grevă generală pe termen nelimitat

Aproximativ 1.200 de angajaţi ai şantierului naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) au declanşat, ieri, greva generală pe termen nelimitat, nemulţumiţi de faptul că le-a fost refuzată majorarea salarială solicitată. Sindicaliştii din DMHI au reluat greva pe termen nelimitat declanşată în luna iunie a acestui an şi oprită după ce Tribunalul Constanţa admisese solicitarea conducerii societăţii şi declarase acţiunea ca fiind ilegală. Ulterior, conducerea Sindicatului Navalistul (SN) din cadrul DMHI a atacat hotărârea la Curtea de Apel Constanţa, care le-a dat dreptate protestatarilor. „Pe 23 septembrie, instanţa Curţii de Apel Constanţa a anulat decizia Tribunalului Constanţa, prin care protestul era declarat ilegal. După ce am adus la cunoştinţa membrilor acest lucru, ei au decis reluarea grevei generale pe termen nelimitat”, a declarat liderul SN, Florian Marin. El a precizat că salariaţii au aceleaşi revendicări de la începutul verii, fiind vorba, mai exact, de o majorare salarială de 300 de lei şi de negocierea unui nou contract de muncă. Potrivit sindicaliştilor, conducerea companiei a refuzat creşterea salariilor, motivând că nu există fonduri suficiente. „Ni s-a spus că este criză, că la nivelul întregii ţări salariile bugetarilor au scăzut cu 25% şi oricum noi avem salariile mai mari decât ale bugetarilor. Nu înţelegem, însă, ce legătură are sectorul bugetar cu o companie privată care îşi permite să plătească peste 700 de cadre de conducere şi să angajeze personal de pază din Coreea pentru a supraveghea ce fac salariaţii”, a adăugat Florian Marin.

CERERE „PUŢIN IRAŢIONALĂ”. El a explicat că revendicările angajaţilor sunt îndreptăţite, în condiţiile în care producţia şi cifra de afaceri ale companiei cresc de la an la an. Potrivit liderului sindical, pentru 2012, conducerea companiei intenţionează să producă 12 nave, faţă de 8, anul acesta. „Mangalia are cea mai scumpă gigacalorie din ţară. Cu ce vor plăti angajaţii DMHI factura la întreţinere din această iarnă, având în vedere toate scumpirile anunţate?”, a mai spus Florian Marin. Purtătorul de cuvânt al Daewoo - Mangalia Heavy Industries SA, Gemal Memetcea, a declarat că este dreptul sindicaliştilor de a face grevă, dar acţiunea lor este „puţin iraţională” în actualul context economic. „Conducerea şantierului nu poate acorda creşteri salariale în actualele condiţii economice, atât din ţară, cât şi de la nivelul întregului domeniu naval. În plus, anul 2011 nu este acoperit integral de contracte, iar aceste proteste ar putea zădărnici eforturile noastre de a atrage clienţi, prin pierderea încrederii acestora faţă de munca depusă în cadrul şantierului”, a declarat Gemal Memetcea. De cealaltă parte, sindicaliştii susţin că majorarea salarială cu 300 de lei „nu este bătută în cuie”, aceasta fiind negociabilă.