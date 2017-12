Grevă în Sănătate!?

Reprezentanţii Federaţiei “Sanitas” ameninţă cu declanşarea conflictului de muncă după 10 februarie, nemulţumiţi de „oferta” Guvernului de majorare a salariilor bugetarilor cu 5% şi eliminarea tuturor sporurilor. Preşedintele organizaţiei sindicale, Marius Petcu, a precizat că această hotărîre a fost luată în urma Consiliului Naţional al Federaţiei, membrii de sindicat respingînd “oferta” Guvernului de majorare cu 5% a salariilor bugetarilor, deci inclusiv ale celor din sistemul sanitar, şi de eliminare a sporurilor. “Colegii mei mi-au dat mandat să resping această aşa-zisă ofertă la întîlnirea de luni a confederaţiilor sindicale cu prim-ministrul Emil Boc. Mandatul meu este să solicit o majorare salarială a angajaţilor din Sănătate de minimum zece procente şi păstrarea sporurilor specifice. Dacă această cerere nu va fi îndeplinită, din 10 februarie, toate organizaţiile din teritoriu vor fi consultate pentru deschiderea conflictului de muncă”, a precizat Petcu. “La sfîrşitul lui 2008, am suspendat acţiunile de protest după ce am semnat un protocol cu ministrul Sănătăţii, în care am solicitat majorarea cu 10% a salariilor, acordarea unor sporuri, trei prime de stabilitate, precum şi primă de vacanţă”, a amintit Petcu.