Greva japoneză de la Aeroportul Kogălniceanu a luat sfîrşit

Acum trei săptămîni, mai mulţi angajaţi ai Aeroportului Internaţional “Mihail Kogălniceanu” (AIMK) au intrat în grevă japoneză, arătîndu-şi astfel nemulţumirea faţă de nerezolvarea problemei salariale, dar şi a principalelor prevederi din Contractul Colectiv de Muncă (CCM). Liderul sindicatului din AIMK, Emanuel Roiu, declara atunci că protestul simbolic a fost declanşat după o lună de negocieri şi are la bază decizia conducerii aeroportului de a nu stabili în buget acordarea coeficienţilor de ierarhizare către salariaţi. “Ar fi trebuit ca, de la 1 ianuarie 2008, CCM să se alinieze la contractul existent la nivel de ramură, mai ales că avem şi o serie de drepturi minimale pe care trebuie să le obţinem. Am înaintat de mai multe ori CCM în formă scrisă conducerii aeroportului, astfel că am solicitat ca, la întocmirea bugetului să se ţină cont şi de drepturile noastre. Cei mai mulţi angajaţi au salarii de bază cuprinse între 700 şi 900 de lei, astfel că avem nevoie şi de sporurile cuvenite”, declara Roiu pe 17 iunie 2008. Ieri însă, tentativele de a pune capăt conflictului de muncă de la AIMK, au dat roade. „A fost un efort comun, susţinut atît de noi, cît şi de administraţia aeroportului, astfel că, pînă la urmă, am obţinut ceea ce am solicitat. Este vorba de sporurile oferite de CCM pe 2008, la nivel de unitate aeroportuară şi de salariul minim prevăzut în CCM la nivelul ramurii Transporturi”, a declarat ieri liderul sindical. În urma înţelegerii, media salarială a ajuns la 1.500 de lei şi se va aplica începînd cu 1 iulie 2008. De aceste majorări beneficiază toţi cei 272 de salariaţi ai AIMK.