Greva poştaşilor lasă bătrânii fără pensii

Încă o poveste modernă specific românească vine să agite spiritele şi aşa tulburate ale românilor. În centrul poveştii se află, de această dată, Poşta Română, o altă companie de stat cu probleme. Grevele spontane de luni şi de ieri ale poştaşilor, care sunt nemulţumiţi de faptul că prin Contractul Colectiv de Muncă li se impun zile libere neplătite şi li se anulează o cursă pe zi, au făcut victime în rândul pensionarilor, aceştia trezindu-se că ar putea rămâne fără pensii din cauza refuzului poştaşilor de a ieşi pe teren. Vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor, Viorel Copil, a declarat ieri că este dreptul angajaţilor din Poştă să protesteze, însă \"după ce că pensiile sunt atât de mici, ar mai lipsi să nu ajungă la timp”. Conducerea Poştei Române a recunoscut public, luni, că sunt prea mulţi poştaşi pentru prestaţiile poştale pe care le execută şi că acesta este motivul pentru care sunt necesare aceste măsuri. În acest context, declaraţia de ieri a premierului Victor Ponta pune “punctul pe i”, explicând cum comisionul încasat de Poşta Română (pe care Guvernul l-a oferit pentru a salva compania) pentru transportul pensiilor la domiciliul pensionarilor s-ar putea transforma în taxă de administrare pentru cardurile de pe care oamenii şi-ar putea ridica banii. “Am văzut problema de la Poşta Română, noi am preluat Poşta nu doar în faliment, ci şi cu uriaşe datorii şi fraude comise de vechea conducere. Încercăm să salvăm Poşta Română şi să avem o privatizare de succes. Înţeleg temerea celor de la Poşta Română, pe de altă parte, să nu duci pensiile oamenilor este absolut inadmisibil şi inacceptabil. Nu au nicio vină pensionarii, iar dacă cei de la Poşta Română au un necaz pe care-l înţeleg şi pe care trebuie să-l rezolvăm împreună, asta nu înseamnă că te răzbuni pe pensionari. În primul rând, e nedrept faţă de pensionari, iar în al doilea rând, Poşta Română mai trăieşte în special prin faptul că noi, Guvernul, continuăm să plătim pensiile prin poştă, altfel le punem pe carduri, ori nu cred că pot să facă asemenea gesturi la adresa pensionarilor\", a spus Ponta. El a adăugat că nu doreşte să se gândească la o altă soluţie de transmitere a pensiilor, deoarece aceasta ar însemna că jumătate dintre angajaţii Poştei ar fi disponibilizaţi. \"Nu cred că asta îşi doresc\", a completat Ponta. Aproximativ 3,7 milioane de pensionari primesc pensia prin Poştă.

Ca urmare a scăderii volumului de prestaţii poştale, numărul fiind estimativ şi calculat în baza normativului de activitate din 2011, Poşta Română ar putea să disponibilizeze în acest an un număr de 4.000 de salariaţi, din totalul de 32.000, a declarat, ieri, liderul sindical Matei Brătianu. \"Pe baza normării activităţii poştale de la nivelul 2011, un număr de 4.000 de salariaţi din Poşta Română pot fi luaţi în calcul pentru a fi disponibilizaţi în acest an. Sindicatul a agreat propunerea care vizează diminuarea numărului de personal decât reducerea programului de muncă şi, implicit, a salariilor unui număr de angajaţi cuprins între 8.000 şi 10.000\", a spus Brătianu. El a adăugat că, din infomaţiile prezentate de conducerea Poştei Române, societatea nu poate achita salarii compensatorii, întrucât pe baza veniturilor estimate pentru acest an compania poate plăti salariile celor 32.000 de angahjaţi până la 30 septembrie. \"Cei care vor fi disponibilizaţi vor primi ajutor de şomaj timp de 12 luni şi 15-20 salarii lunare compensatorii, la nivelul de încadrare. Pentru acordarea salariilor compensatorii trebuie însă ca Poşta Română să fie inclusă, prin hotărâre de Guvern, în anexa OUG 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective\", a spus Brătianu.

Prezent la discuţiile dintre conducerea Poştei şi sindicate, ministrul pentru Societatea Informaţională, Dan Nica, a afirmat că actuala situaţie a operatorului naţional poştal este efectul deciziilor defectuoase ale managementului anterior, care au generat datorii de peste 100 milioane de euro. El a adăugat că distribuirea pensiilor va reluată până la finele zilei la nivel naţional. \"În luna mai 2012, când managementul Poştei a fost schimbat, pierderile Poştei depăşeau 100 milioane de euro. În plus, în ultimii cinci ani compania a angajat 6.000 de salariaţi, în condiţiile în care volumul de prestaţii poştale scădea de la an la an\", a spus Nica. El a adăugat că, în urma unui control al ANAF, Poşta va trebui să achite o amendă 90 milioane de lei până la 5 iunie. \"ANAF a constatat că au fost împărţite ilegal tichete de masă premium. Vom face tot posibiliul ca Poşta să nu intre în insolvenţă\", a spus Nica, care a adăugat că Poşta ar putea să plătească altă amendă, tot de 90 milioane de lei, în urma unui control al ANAF, aflat în desfăşurare şi care vizează perioada anilor 2009-2012.