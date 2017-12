Grevă sau dublarea burselor

Reprezentanţii studenţilor au acordat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) termen pînă pe 1 octombrie pentru a li se rezolva revendicările, în caz contrar urmînd să intre în grevă. „Weekend-ul trecut am avut o întîlnire cu toţi liderii studenţilor din ţară, inclusiv cu cei de la Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR), şi am punctat trei probleme majore ale studenţilor, care trebuie rezolvate urgent, altfel vom face grevă şi vom ieşi în stradă. Vom face tot ce se poate pentru se mări cu 100% cuantumul burselor şi pentru a se rezolva celelalte probleme, legate de repartizarea locurilor în cămine şi de modul în care se decontează transportul în comun”, a declarat preşedintele Uninunii Studenţilor din România (USR), George Păduraru. Revendicarea privind bursele vizează majorarea bugetului alocat în acest scop astfel încît studenţii să primească, lunar, minimum 600 de lei. „Pentru a asigura subzistenţa studenţilor, o bursă de 600 de lei este suma minimă pe care ar trebui să o acorde Ministerul. În prezent, primesc în medie 250 de lei, din care, după plata regiei de cămin, le mai rămîn cam 150 de lei pe lună, sumă insuficientă”, explică preşedintele USR. Dacă MECT nu va rezolva aceste probleme, studenţii se vor adresa premierului Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintelui Traian Băsescu. „Dacă nici premierul şi nici preşedintele nu ne ascultă, vom ieşi în stradă, dar ar fi păcat să nu putem dialoga şi să fie nevoie să ne rezolvăm revendicările în stil haiducesc”, a comentat Păduraru. În replică, reprezentanţii MECT acuză conducerea USR şi UNSR că nu cunosc Legea învăţămîntului şi nu fac decît să ameninţe, în loc să caute soluţii alături de rectorii universităţilor. „Învăţămîntul superior este unul descentralizat şi, de cele mai multe ori, rezolvarea problemelor vine din interiorul sistemului, nu de la minister. Problema cazărilor, de exemplu, se poate rezolva numai de către rectorate. În loc să discute cu cei implicaţi direct şi decizional, USR şi UNSR ameninţă ministerul”, a declarat purtătorul de cuvînt al MECT, Mihaela Suciu. În ceea ce priveşte revendicările privind majorarea burselor şi decontarea transportului, reprezentanţii MECT afirmă că nu pot fi rezolvate, pentru că sînt nerealiste. „Ministerul a discutat cu o altă asociaţie studenţească, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, despre majorarea burselor cu 10%, iar Alianţa a fost de acord. Cele 10 procente ar fi în plus faţă de alte 10 procente, cu cît urmează să se mărească oricum bursele. Majorarea cerută de UNSR şi USR este aberantă”, spune Mihaela Suciu. În privinţa decontării abonamentelor de transport în comun, reprezentanţii ministerului reamintesc faptul că acest lucru s-a încercat în perioada guvernării PSD, cînd, însă, au apărut neînţelegeri între MECT şi regia de transport, din pricina întîrzierii plăţilor. „Avem o practică negativă a acestei modalităţi de decontare, deci nu se poate pune problema revenirii. Acum nu sînt probleme între cele două instituţii şi, mai greu sau mai uşor, banii ajung, în final, la studenţi”, a adăugat purtătorul de cuvînt al MECT.