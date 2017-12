Grevă spontană la Căminul pentru Vârstnici

PROTEST SPONTAN. Situaţie disperată pentru angajaţii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanţa. Salariile de câteva sute de lei, tăierea sporurilor salariale de către Boc şi Guvernul portocaliu şi volumul mare de muncă raportat la răsplata materială sunt doar câteva dintre motivele care i-au determinat, ieri, pe angajaţii căminului să declanşeze un protest spontan. Picătura care a umplut, ieri, paharul pentru cei 40 de angajaţi aflaţi în tură de zi, din cei 110 angajaţi ai Căminului, au fost fluturaşii pentru luna martie, din nou cu salarii reduse. „După ce au primit fluturaşii cu salariile, angajaţii căminului au refuzat să intre la locul de muncă. Ei au ajuns la concluzia că vin să lucreze degeaba. Participă toţi la grevă, fie că sunt de la spălătorie, infirmierie, cabinete medicale etc. Dacă până mâine nu se rezolvă situaţia, oamenii vor să-şi dea demisia în bloc”, a declarat Elişan Emurla, lider de sindicat din cadrul căminului. La rândul lor, angajaţii spun că le-a ajuns cuţitul la os şi nu mai fac faţă nevoilor cu bruma de bani pe care o primesc. „Am un salariu de 500 de lei şi nu mă pot descurca. Am patru copii, dintre care trei sunt la şcoală. Pentru a veni la serviciu schimb două maşini iar abonamentul mă costă lunar 80 de lei. Nu mai pot lucra în condiţiile astea. Vrem să ni se mărească salariile! Dacă mi se îmbolnăveşte copilul trebuie să-i dau ceai pentru că altceva nu am”, a declarat Vasilica Hasan, care lucrează la bucătărie pe post de muncitor necalificat. Ea a explicat că nici înainte salariile nu erau prea mari, dar se mai plăteau sporuri şi ore suplimentare, iar timp de un an au beneficiat de normă de hrană de 50 de lei, care, de asemenea, s-a tăiat. Angajaţii mai spun că au şi rate la bănci pe care nu mai au cu ce să le plătească şi se tem că vor ajunge să fie daţi afară din locuinţe. O anomalie a sistemului sau o greşeală a instituţiilor abilitate este şi faptul că salariaţii care asigură permanenţa şi nu reuşesc îşi ia concediu nu mai primesc răsplata materială care li s-ar fi cuvenit. „Legea spune că, dacă din motive obiective nu se pot lua libere, se compensează cu minim 100% din salariul de bază. Prevederea este destinată angajaţilor care efectuează serviciu de permanenţă într-o instituţie. În ianuarie şi februarie s-au plătit aceşti bani printr-o decizie dată de director în baza unei adrese de la Ministerul Muncii, însă în martie nu i-am primit, din cauza Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa care nu a citit toate articolele legii”, a declarat Daniela Dobrică, asistentă medicală. Pentru a dovedi că doleanţele lor sunt îndreptăţite şi salariile nu depăşesc valoarea de 500 de lei, angajaţii căminului şi-au lipit fluturaşii de geam pentru ca toată lumea să îi poată vedea.

VICTIME COLATERALE. În faţa situaţiei angajaţilor de la cămin, Primăria Constanţa este neputincioasă, pentru că deciziile referitoare la plata salariilor bugetarilor, din care fac parte şi angajaţii căminului, se iau de la centru, de către Boc&Co, iar autorităţile locale chiar dacă ar vrea nu pot interveni. Protestul salariaţilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice nu a stârnit interesul celor care ar trebui să răspundă pentru tăierea salariilor, în speţă guvernanţii, iar aşteptarea salariaţilor s-a dovedit a fi inutilă pentru că nimeni nu a venit să le asculte doleanţele, deşi primiseră promisiuni. Mai mult, în timpul protestului, două angajate au avut nevoie de intervenţia medicilor şi a fost chemată Ambulanţa pentru a le acorda primul ajutor.