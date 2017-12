Grevă spontană la SC Argos Industrial din Cernavodă

10:27:30 / 05 Aprilie 2014

Hartuire la locul de munca

Aducem la cunostinta ca salariatii Argos Industrial sunt hartuiti,amenintati de catre ing sef Rosu Cristian .Acest inginer a sustras cu acte fictive materiale din unitatea 2 pe care si le-a insusit.Totodata acest inginer a luat muncitori in timpul programului pt a-i cara spalieri si a-i descarca graul acasa.Cristian Rosu si-a insusit o cantitate de motorina pe care a avut-o depozitata la PT Termic 11.Tot cu acte fictive a sustras teava buna pe care o foloseste in interes personal.Acesta ameninta salariatii ca-i da afara,vorbeste vulgar, nu tine cont de varsta , de vechime intr-un cuvant abuz de putere fiind inginer sef pe platforma.Speram ca acest mesaj sa se sesizeze organele competente pt al verfica pe acest ingineras care pretinde ca el poate face ceea ce vrea cu muncitorii.Noi muncitorii nu ne-am primit bonurile de 4 luni de conturile mijloacelor de transport nu s-au decontat.Se poate verifica toate acestea prin sondaj intrucat sunt destui martori care cunosc aceasta situatie.Cine il verifica pe acesti pusti care profita de muncitori si face abuz de putere?Vom face plangere la DNA pt a ne apara drepturile.D-l Garleanu si el hartuieste muncitorii vorbindu-le vulgar fara sa le asigure drepturile ce le sunt stimulate in contractul de munca, ajungandu-se la amenintari cu desfacerea locului de munca.Intr-un cuvant muncim cu amenintare.Va multumim.