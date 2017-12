Greva va paraliza Portul!

După doi ani de la greva generală care a paralizat activitatea în Portul Constanţa, războiul dintre sindicalişti şi societăţile care operează \"la negru\" pe platforma portuară a luat o nouă turnură. Prin eşuarea negocierilor purtate în ultimele săptămîni între reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) şi autorităţi, conflictul din cel mai mare port al ţării s-a mutat din stradă direct la Ministerul Transporturilor. Cu toate că a solicitat sprijinul preşedintelui Traian Băsescu pentru a nu promulga legea în actuala formulă, liderul FNSP, Petre Costel, a declarat că în urma discuţiilor cu sindicaliştii de pe platformele din Constanţa, Galaţi, Brăila şi Tulcea, s-a decis declanşarea unei acţiuni de protest împotriva Ordonanţei 22/1999 privind

administrarea porturilor şi căilor navigabile. \"Am fost în audienţe la ministrul Ludovic Orban, am primit înţelegere şi promisiuni că starea de haos de pe platformele portuare nu va mai fi tolerată, dar nu s-a rezolvat nimic. Este revoltător că într-un port precum Constanţa, cu aproape 11.000 de muncitori, jumătate din salariaţi lucrează la negru sau în zona gri. Pe de altă parte, elaborarea actului normativ s-a făcut fără consultarea noastră, mai ales că am avut mai multe propuneri importante pentru combaterea muncii ilegale din porturi\", a explicat Costel. Liderul sindical a afirmat că la mitingul organizat în data de 9 octombrie, la Bucureşti, în faţa sediului Ministerului Transporturilor, între orele 11.00 şi 13.00, vor participa peste 500 de lucrători portuari, dar şi reprezentanţi ai Blocului Naţional Sindical. \"La propunerea Colegiului liderilor FNSP, am hotărît ca pe 15 octombrie să întrerupem lucrul pentru o zi pe toate platformele portuare din zona de sud - est a ţării. Dacă nici în această situaţie autorităţile nu vor reacţiona faţă de soarta portuarilor, sîntem decişi să continuăm protestele pînă la declanşarea grevei generale\", a declarat Costel. Starea tensionată din porturile româneşti a ajuns subiect de lucru şi pe masa autorităţilor de la Bruxelles, în sprijinul sindicaliştilor intervenind atît Federaţia Internaţională a Transportatorilor, cît şi Federaţia Europeană a Transportatorilor, care au solicitat ajutorul Comisiei de Dialog a Consiliului Europei. \"Am transmis nemulţumirile sindicaliştilor, dar şi decizia de începere a acţiunilor de protest chiar de săptămîna viitoare. În aceste condiţii, autorităţile române trebuie să dovedească faptul că doresc o colaborare reală cu sindicatele în vederea menţinerii condiţiilor de lucru normale în marile porturi din ţară\", a încheiat Petre Costel.