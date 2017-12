Grijă mare!!! Ce înseamnă roaming internaţional dacă vorbeşti din România

10:39:26 / 10 August 2017

Bulibaseala completa ca in Romania!

Ni s-a spus ca va fi un tarif unic in toata Europa iar acum ni se face capul patrat cu o mie de sisteme tarifare diferite ca sa nu mai inteleaga nimeni nimic si pentru ca operatorii de telefonie sa-si umple in continuare buzunarele sub privirile binevoitoare ala ANCOM si ale tuturor autoritatilor romane. RUSINEEEE!