Grimus concertează la Mamaia

Cunoscuta formaţie românească de rock alternativ, Grimus, va susţine, în acest sfîrşit de săptămînă, un concert pe litoral. Trupa clujeană va concerta pe plaja H2O din staţiunea Mamaia, în această sîmbătă, începînd cu ora 21.00.

Grimus reprezintă anagramarea efectuată de Salman Rushdie în primul său roman şi derivă din „simurgh”, care reprezintă o pasăre gigantică din mitologia persană. Formaţia s-a fondat în anul 2005, talentul celor şase componenţi propulsînd-o, încă de la început, pe marile scene, alături de mari trupe din ţară, cît şi de peste hotare. Astfel, în 2006, Grimus va deschide concertele formaţiilor Kumm, Luna Amară sau Omul cu Şobolani, iar un an mai tîrziu, va participa la majoritatea festivalurilor naţionale, precum Peninsula, Stufstock, Fan Fest, va deschide recitalul cîntăreţei Sophie Ellis-Bextor de la Bucureşti şi va concerta la Timişoara, Bistriţa, Deva, Cluj, Vama Veche, dar şi la Varna sau Chişinău.

Cea mai mare performanţă de pînă acum a trupei Grimus a fost atinsă tot în 2007, cînd a cîştigat locul I în finala naţională din cadrul concursului Global Battle of the Bands şi s-a calificat pentru finala mondială de la Londra. În urma concertului susţinut la Camden Underworld, Grimus a primit trofeul de bronz „The Best New Romanian Band 2007”.

În luna mai a acestui an, Grimus a filmat un videoclip, în regia lui Tudor Giurgiu, preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), care a mai colaborat şi cu La Familia sau Omul cu Şobolani.