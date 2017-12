Grindeanu anunță că nu este implicat în dosarul retrocedărilor din Timișoara

Dacă după adoptarea controversatei Ordonanțe 13 nu a reacționat aproape deloc, acum, când e vorba de ancheta DNA, tardivă, de altfel, privind retrocedarea ilegală a 1.000 de imobile din Timișoara, premierul Sorin Grindeanu a avut o intervenție promptă și foarte nuanțată. Bănuit că ar avea implicare în acest dosar, șeful Guvernului, fost viceprimar al Timișoarei, în perioada 2008 - 2012, a afirmat că legarea numelui său de ancheta DNA privind retrocedările de la Timişoara reprezintă o „manipulare şi o chestiune deplasată“. El a precizat că nu a răspuns niciodată la Timişoara, ca viceprimar, de acest domeniu - cel al patrimoniului. Adevărul în acest caz îl vom afla, probabil, în perioada următoare.

Controversata Ordonanță 13 privind modificarea Codurilor Penale a stârnit numeroase reacții acide. Sute de mii de oameni și-au manifestat în stradă nemulțumirea vizavi de aprobarea actului normativ. Oamenii au crezut că, prin intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, zeci de politicieni cu dosare penale vor scăpa basma curată. Mai mult decât atât, protestatarii au bănuit că Ordonanța 13 a fost dată special pentru președintele PSD, Liviu Dragnea, care are o condamnare la închisoare cu suspendare, plus un dosar pe rolul instanței. Lucrurile au fost inflamate și din cauza lipsei de comunicare din partea Guvernului, singurele ieșiri pe această temă, dar total neconvingătoare, fiind ale fostului ministru al Justiției Florin Iordache, care și-a dat demisia între timp. În toată această perioadă, premierul Sorin Grindeanu nu a reacționat aproape deloc, iar din această cauză mulți s-au grăbit să-l catalogheze în fel și chip pe șeful Guvernului. Nu aceeași atitudine distantă a avut-o premierul când a venit vorba despre dosarul privind retrocedarea ilegală a aproape 1.000 de imobile din Timișoara, în care sunt cercetați actualul și fostul primar, Nicolae Robu și, respectiv, Gheorghe Ciuhandu. În acest caz, Grindeanu a recționat prompt și nuanțat, în condițiile în care liderul Coaliției Românilor Împotriva Corupției, Chris Terhes, a lansat în spațiul public o ipoteză conform căreia adevăratul scop al acestei anchete este de a șifona definitiv imaginea premierului României, fost viceprimar al Timișoarei, în perioada 2008 - 2012. „Miza/ținta dosarului cu retrocedările de la Timișoara, care e investigat de structura centrală a DNA, nu sunt primarii orașului ori recuperarea vreunui prejudiciu, ci Grindeanu“, a scris Terhes pe Facebook. Mulți au crezut că, prin anunțarea oficială a acestei anchete, se încearcă, cel mai probabil, dărâmarea Guvernului cu puterea... procurorilor. Adică se va merge pe principiul „Calomniază, calomniază! Ceva tot va rămâne!“. Pentru a lămuri situația, premierul Sorin Grindeanu a declarat sâmbătă, la postul Realitatea TV, că legarea numelui său de ancheta DNA privind retrocedările de la Timişoara reprezintă o „manipulare şi o chestiune deplasată“. „Am văzut în aceste zile, cât eram la Bruxelles, că am o legătură cu această anchetă de la Timişoara, cu retrocedări. Vreau să clarific acest lucru: nu am răspuns niciodată la Timişoara, ca viceprimar, de acest domeniu - cel al patrimoniului”, a spus Grindeanu.

„ÎN PSD NU E TENSIUNE, E DEMOCRAŢIE“

După ce a lămurit situația în ceea ce privește posibila sa implicare în dosarul retrocedărilor de la Timișoara, șeful Guvernului a făcut lumină și referitor la situația din PSD, unde ar exista un foc mocnit. Sorin Grindeanu a afirmat, sâmbătă, că în PSD nu sunt tensiuni şi că luările de poziţie critice se datorează democraţiei din partid. „Fiecare membru responsabil din partid îşi doreşte, ca şi toţi primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene, să se îndeplinească ce a promis oamenilor. Pentru asta am fost votaţi. Că mai sunt anumite luări de poziţie - e democraţie. Nu mai suntem în alte vremuri”, a punctat premierul. El a arătat că nu există nici posibilitatea ca PSD să se fracţioneze ca urmare a acestor tensiuni şi a criticilor publice adresate conducerii partidului. Grindeanu a fost întrebat şi de relaţia sa cu liderul PSD, Liviu Dragnea, el apreciind că aceasta a rămas neschimbată. „Relaţia mea cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este la fel cum era în urmă cu o lună și jumătate, când nici măcar nu eram propus pentru postul de premier”, a susţinut Grindeanu. Tensiunile în rândurile social democraților vin în condițiile în care mai multe organizaţii judeţene ale PSD au convocat Comitetele Executive judeţene pentru a adopta rezoluţii de susţinere politică a liderului PSD, Liviu Dragnea, în funcţia de preşedinte al partidului, de sprijin pentru Guvernul PSD - ALDE condus de Sorin Grindeanu şi de solicitare a excluderii din partid a preşedintelui interimar al PSD Iaşi, Mihai Chirica, acesta identificându-se la nivel naţional ca un critic al modului în care a fost gestionată conducerea partidului.