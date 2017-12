Grindeanu: Austria este al doilea stat ca investiții în România

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, marți, în timpul vizitei pe care o efectuează la Viena, că România reprezintă pentru Austria una din cele mai importante piețe din punct de vedere al afacerilor și al oportunităților, precizând că Austria este al doilea stat ca investiții în țara noastră.

”România este importantă pentru Austria și Austria este importantă pentru România. Austria este al doilea stat ca investiții în România, ceea ce este extreme de important din punctul nostru de vedere, dar, totodată, România reprezintă pentru Austria una din cele mai importante piețe din punct de vedere al business-urilor și al lucrurilor care se pot dezvolta în țara noastră”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, în timpul declarației de presă pe care a susținut-o alături de omologul său austriac, cancelarul Christian Kern.

El a mai spus că l-a invitat pe Christian Kern la București și că speră ca acest lucru să se materializeze în această toamnă.

”Sunt două direcții principale pe care azi am avut discuții. Prima este cea legată de componenta economică (…) pe domenii strategice precum energie, construcții, sectorul bancar, asigurări și nu numai. (…) Al doilea subiect principal, cel legat de domeniul afacerilor europene. Ne pregătim pentru preluarea succesivă a președinției Comisie Europene. (…) Sunt foarte multe teme dificile de abordat: Brexit, orientările de viitor ale UE, politicile viitoare care din punctual nostru de vedere trebuie să confirme politica de coeziune ca și pilon central și instrument pentru creșterea convergenței dintre Europea de Est și cea de Vest, de asemenea, cadrul financiar post 2020 și care va fi agenda președințiilor noastre”, a adăugat premierul român.

La rândul său, Christian Kern a vorbit despre relațiile economice dintre cele două țări, dar și despre situația în care se află Europa.

”Anul trecut s-au investit peste două miliarde de euro și am văzut că a fost o creștere evidentă în România, care va fi chiar mai bună în viitorul an. Firmele austriece au o evoluție foarte bună, iar mii de locuri de muncă depind de acestea. De asemenea, evoluția din Europa ne arată că avem confruntări importante. Dorim ca Europa să fie într-o situație stabilă, să evolueze din punct de vedere al bunăstării și în România să evolueze în termeni de bunăstare în Europa Centrală. Am discutat și despre chestiunea președinției UE, fiindcă că Austria va prelua președinția în a doua jumătate a anului 2018, iar România imediat după aceea, în anul 2019, va continua această președinție și am avut un schimb de păreri despre accentele comune pe care dorim să le dezvoltăm aici”, a declarat cancelarul austriac, Christian Kern.