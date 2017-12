Grindină şi inundaţii

FENOMEN EXTREM. Locuitorii din comuna constănţeană Tuzla s-au confruntat, vineri dimineaţă, cu un fenomen meteorologic extrem. În câteva zeci de minute, toată localitatea a fost acoperită de un strat de gheaţă de aproape jumătate de metru. Aversele de ploaie însoţite cu grindină i-au speriat pe locuitori, care susţin că nu s-au mai întâlnit cu un aşa prăpăd de când se ştiu. „Pe la 06.30, când m-am trezit, ploua uşor. Mi-am făcut treaba prin curte şi, ca din senin, a început să dea cu gheaţă. Nu era mare, dar te bătea bine. Am fugit în casă şi nu am mai ieşit până când nu s-a făcut linişte. După jumătate de oră, totul era alb, iar gheaţa îmi ajungea până la genunchi“, a povestit Maria Gheorghe, o localnică. „Eram la serviciu în Mangalia şi m-a sunat soţia să vin acasă. Mi-a spus că grindina ne-a spart acoperişul. Când am ajuns, bucăţi din tavan erau căzute în hol, iar mobila şi canapeaua erau plouate“, a spus Constantin Moldoveanu. La fel de şocaţi de cele întâmplate au fost şi şoferii care au tranzitat localitatea în momentul potopului. Poliţiştii spun că, din fericire, acest fenomen meteorologic nu a dus la producerea de evenimente rutiere. După grindină au urmat, însă, inundaţii, întrucât toate canalele de scurgere au fost blocate de gheaţă. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că în ajutorul localnicilor au fost trimise mai multe autospeciale pentru evacuarea apei. „Pompierii de la Staţia Tuzla au intervenit, în jurul orei 08.00, pentru scoaterea apei din Căminul Cultural, două gospodării, un magazin şi un service auto. Nu s-au semnalat pagube importante“, a declarat sg. maj. Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al ISU „Dobrogea“.

AJUTOARE INUNDATE. Cele mai însemnate pagube provocate de inundaţii au fost înregistrate la Căminul Cultural din localitate. „Eu nu am mai văzut în Tuzla aşa ceva. A început pe la 07.00, iar în 20 de minute totul era alb. M-am dus la magazie să verific dacă nu cumva grindina a spart acoperişul şi a intrat înăuntru. Totul era bine dar, după câteva zeci de minute, când am văzut că în jurul clădirii nivelul apei a crescut, m-am întors în magazie şi am văzut că a început să curgă apă din pod peste ajutoarele primite de la Uniunea Europeană. Am chemat ajutoare şi am început să mutăm alimentele. Aproape un sfert din făina depozitată a fost, însă, udată“, a declarat Rodica Puşcaşu, referent la Căminul Cultural din Tuzla. Specialiştii spun că acest fenomen este foarte ciudat în această perioadă a anului şi că, cel mai probabil, a avut loc ca urmare a schimbărilor bruşte de temperatură. „Este stranie pentru această perioadă apariţia averselor însoţite de grindină. Cel mai probabil, grindina s-a format ca urmare a temperaturii aerului neobişnuite pentru acest interval, respectiv 12 - 13 grade Celsius“, a declarat Ion Păun, meteorolog în cadrul Centrului Zonal de Meteorologie Dobrogea.