Gripa A/H1N1, în lume…

Landon Donovan a fost diagnosticat cu virusul gripei porcine

Atacantul echipei LA Galaxy, Landon Donovan, a fost diagnosticat cu virusul gripei porcine la o zi după meciul din preliminariile Cupei Mondiale în compania naţionalei Mexicului, el simţind unele simptome dinaintea călătoriei la Ciudad de Mexico. „Duminică noapte, cînd am ajuns la Miami, nu m-am simţit prea bine, dar nu era nimic foarte grav. Nu m-am gîndit prea mult la asta. Am crezut că e din cauza schimbării climatului, a căldurii şi a umidităţii. Luni a început să-mi fie mai rău. Am început să tuşesc puţin. Marţi (n.r. - ziua în care naţionala SUA a călătorit spre Ciudad de Mexico) tuşeam puţin, iar miercuri m-am simţit obosit, dar credeam că e din cauza altitudinii”, a descris Donovan zilele dinaintea diagnosticării sale. Donovan a evoluat toate cele 90 de minute în partida pierdută de SUA cu Mexic, scor 1-2. “Nu credeam că am ceva foarte grav înaintea meciului. Apoi, nu pot să-mi amintesc cînd vreodată m-am simţit mai rău ca în timpul meciului. Era ciudat să fiu pe teren. Credeam că e din cauza altitudinii şi a ceţii. Am ajuns acasă miercuri seară şi cînd m-am trezit, joi dimineaţă, aveam temperatură 38.1 şi mi-am dat seama că se întîmplă ceva. Aşa că m-am dus la doctor să mă asigur”, a mai spus Donovan. Antrenorul echipei LA Galaxy, Bruce Arena, a precizat că cel mai probabil Donovan a contractat virusul de la doi oameni din staff-ul tehnic al echipei La Galaxy după deplasarea din New England, cînd formaţia la care activează şi David Bechkam a evoluat în compania grupării Revolution. Conform Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din Atlanta au fost confirmate, în laboratoare, mai mult de 40.000 de cazuri în SUA ale virusului, experţii considerînd că există un milion de americani infectaţi cu virus.

Escrocherie telefonică legată de gripa A/H1N1, în Germania

Autorităţile germane au avertizat, vineri, persoanele particulare împotriva tentativelor de escrocherii telefonice legate de gripa A/H1N1. Potrivit Agenţiei Federale responsabile cu telecomunicaţiile, numeroşi abonaţi au început vineri să primească apeluri telefonice prin care erau îndemnaţi să contacteze de urgenţă un aşa-numit „institut central european pentru lupta împotriva epidemiilor”, pentru a obţine informaţii importante privind gripa porcină. Numărul de apel, care nu are nici o legătură cu vreun institut, prevede costuri de 1,99 de euro pe minut. Germania a înregistrat deja mii de cazuri de gripă porcină, nici unul nefiind mortal. Autorităţile se tem însă de o propagare rapidă a bolii, cu ocazia întoarcerii celor plecaţi în vacanţă în străinătate sau a începerii anului şcolar.

Şase cazuri de infectare cu A/H1N1 în Republica Moldova

Numărul cazurilor de infectare cu virusul gripei A/H1N1 a ajuns la şase în Republica Moldova, în urma înregistrării a două noi cazuri joi, a anunţat Ministerul Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii a anunţat că cele două cazuri au fost depistate la cel de-al doilea copil, în vîrstă de patru ani, al femeii diagnosticate anterior cu gripă A/H1N1, după ce a revenit din Potrugalia, şi la un alt copil, în vîrstă de zece ani, care s-a aflat în contact cu acesta. Cei doi copii au fost internaţi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă” din Chişinău, unde primesc îngrijiri medicale şi sunt supuşi unui tratament cu antivirale. În prezent, starea acestora de sănătate este bună, potrivit ministerului. Amintim că, în perioada 21 mai-14 august, în Republica Moldova au fost investigate 52 de cazuri suspecte de infecţie cu virusul gripei A/H1N1, în 46 de cazuri rezultatul analizelor fiind negativ. Pînă joi, în această ţară erau confirmate patru cazuri de infectare cu acest virus. Primii bolnavi au fost o tînără, de 24 de ani, şi un copil în vîrstă de un an şi şase luni, care au fost externaţi, aflîndu-se în afara oricărui pericol. Ca măsură de prevenire a îmbolnăvirii, medicii moldoveni recomandă o igienă strictă.