Gripa nouă afectează persoane de toate vârstele

Nicio grupă de vârstă nu este la adăpost de riscurile spitalizării şi morţii provocate de gripa A H1N1, conform unui studiu epidemiologic efectuat în California (vest) şi publicat marţi în Journal of the American Medical Association (JAMA). În eşantionul care a stat la baza acestui studiu, contrar tendinţelor evidenţiate de statistici naţionale americane recente, mortalitatea în spitale a fost mai ridicată în rândul persoanelor de 50 de ani decât în rândul tinerilor. Studiul se referă la primele 1.088 de spitalizări din California, în urma unei infecţii cu virusul A H1N1, între 23 aprilie şi 11 august 2009. Autorii acestuia au observat că, din primele 1.088 de spitalizări din California, care au urmat unei infecţii cu virusul A H1N1, 344 de pacienţi (32%) aveau vârsta sub 18 ani, tinerii fiind cei mai numeroşi dintre persoanele spitalizate. Însă, în rândul persoanelor în vârstă de 50 de ani şi peste această vârstă s-a înregistrat cea mai ridicată rată a mortalităţii, în urma unei spitalizări, şi anume de 18 procente, în loc de 11% faţă de eşantion, în ansamblu. \"Între toate aceste decese, doar opt, reprezentând 7%, vizau persoane cu vârstă sub 18 ani\", adaugă autorii studiului. Însă, datele recente furnizate de Centrele federale pentru controlul şi prevenirea bolilor (CDC) referitoare la 28 de state americane arată că 23,6% dintre decese s-au produs la persoane cu vârste de până la 25 de ani, 65% în grupa de vârstă cuprinsă între 25 şi 64 de ani şi doar 11,6 procente la cei în vârstă de 65 de ani şi peste. \"În pofida celei mai răspândite percepţii privind gripa A H1N1, spitalizările şi decesele se produc la orice vârstă\", a subliniat doctorul Janice Louie, din cadrul Ministerului californian al Sănătăţii, unul dintre autorii studiului, precizând că până la 30 de procente dintre persoanele spitalizate erau grav bolnave. Majoritatea pacienţilor spitalizaţi aveau probleme de sănătate preexistente, crescând pericolul de complicaţie, cum ar fi în special obezitatea, identificată ca factor specific de risc de mortalitate în cazul gripei A H1N1 şi asupra căreia ar fi necesare cercetări mai multe, a precizat aceasta. \"Datele pe care este fondat acest studiu sunt similare celor pe care le avem în ansamblul Statelor Unite şi în lume\", a declarat doctorul Thomas Frieden, director CDC. \"Acest lucru nu schimbă cu nimic recomandările noastre privind vaccinarea\", care acordă prioritate persoanelor cu vârste între 6 luni şi 24 de ani şi femeilor însărcinate, \"deoarece marea majoritate a persoanelor infectate cu virusul A H1N1 au sub 55 de ani\", a adăugat acesta, precizând că nu a citit în detaliu studiul apărut în JAMA. În plus, autorii studiului californian arată că, în comparaţie cu gripa de sezon, pandemia A H1N1 afectează în mod disproporţionat persoanele cele mai tinere, dar în general provoacă doar simptome benigne. Vârsta medie a tuturor persoanelor spitalizate din cauza grippei A H1N1 era de 27 de ani, conform studiului. Perioada medie dintre debutul simptomelor şi deces a fost de 12 zile, iar cauza cea mai frecventă a fost o pneumonie virală şi un sindrom respirator acut sever.