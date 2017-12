Gripa nouă deja închide şcoli şi trimite elevi în spitale

Încet - încet, gripa nouă se extinde şi în România. Cursuri suspendate, tineri şi adulţi spitalizaţi, elevi supuşi investigaţiilor epidemiologice, este pe scurt tabloul din aceste zile, în cîteva dintre localităţile ţării, tablou alcătuit ca urmare a gripei A/H1N1. 30 de persoane din Iaşi, majoritatea tineri, au fost internate, ieri, la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, cu suspiciune de gripă A/H1N1, reprezentanţii unităţii explicînd că este vorba despre contacţi de gradul zero ai pacienţilor în cazul cărora virusul a fost deja confirmat. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, Carmen Dorobăţ, a declarat, că în cursul zilei de ieri au fost internate 30 de persoane, cu simptomatologia specifică gripei A/H1N1. “Sînt atît elevi de la Şcoala nr. 15 din Iaşi, unde există deja un focar de gripă A/H1N1, cît şi rude sau prieteni ai celor care au luat deja virusul. Aceştia au simptomatologia specifică gripei noi şi s-a început deja tratamentul. Sînt izolaţi în spital şi ţinuţi sub observaţie. În cazul lor, nu a mai fost nevoie să luăm probe şi să aşteptăm rezultatul. În cursul zilei de astăzi (miercuri - n.r.) s-ar putea să mai fie internate şi alte persoane”, a precizat managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi. Potrivit autorităţilor ieşene, în Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi sînt internate, în prezent, 24 de persoane diagnosticate deja cu gripă A/H1N1. Dintre acestea, 20 sînt elevi de la Şcoala nr. 15 din Iaşi, un îngrijitor al aceleiaşi instituţii, precum şi două studente care au făcut practică în această unitate de învăţămînt. De asemenea, în acelaşi spital se mai află internată o elevă de 15 ani de la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi a spus că toţi sînt sub tratament, iar evoluţia este favorabilă, fiind vorba despre cazuri cu transmitere locală. Cursurile şcolii nr. 15 din Iaşi, situată în centrul municipiului, au fost suspendate pentru o perioadă de şapte zile, timp în care elevii vor sta acasă.

Toţi elevii din Iaşi, unde o şcoală este închisă din cauza gripei A/H1N1, vor fi investigaţi medical

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Iaşi a anunţat, ieri, că toţi elevii din judeţ vor fi investigaţi medical în zilele următoare, măsura fiind luată după ce o şcoală din municipiu a fost închisă în urma confirmării a 20 de cazuri de gripă A/H1N1 în rîndul elevilor. Purtătorul de cuvînt al ISJ Iaşi, Sabina Manea, a declarat că toţi elevii din judeţ vor fi verificaţi, începînd de azi, din punct de vedere medical, după ce Şcoala nr. 15 din Iaşi a fost închisă în urma confirmării a 20 de cazuri de gripă A/H1N1 în rîndul elevilor. “De asemenea, s-a recomandat directorilor de şcoli să transmită părinţilor, prin intermediul educatorilor, al învăţătorilor şi al profesorilor diriginţi ca la primele simptome de răceală sau gripă ale copiilor să consulte imediat medicul şcolar sau de familie, asigurînd, dacă este cazul, supravegherea acestora la domiciliu. Trebuie conştientizat faptul că prezenţa elevului respectiv în colectivitate măreşte riscul transmiterii bolii, mai ales în acest sezon în care incidenţa virozelor respiratorii şi a diverselor forme de gripă este mai mare”, a declarat Sabina Manea. De asemenea, directorii şcolilor din judeţ au fost îndemnaţi să suspende sau să amîne activităţile şcolare extracurriculare care presupun deplasarea elevilor în grup sau care implică participarea unor grupuri mari de elevi. În municipiul Iaşi, marţi a fost închisă Şcoala nr. 15, după ce 20 de elevi şi femeia de serviciu au fost internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase cu diagnosticul de gripă A/H1N1. În acelaşi spital, mai sînt internate două studente care au făcut practica în aceeaşi unitate de învăţămînt, precum şi o elevă de la Colegiul “Gheorghe Asachi” din Iaşi, toţi depistaţi cu virusul gripal. Gripa A/H1N1 a ajuns şi la o şcoală din Bucureşti.

Cetăţean român, rezident în Olanda, depistat în Suceava cu gripă AH1N1

Un român, rezident în Olanda, aflat în Suceava, a fost depistat cu gripă A/N1H1, acesta avînd o formă uşoară a bolii, care nu a necesitat internarea în spital, iar trei persoane cu care acesta a intrat în contact au fost izolate la domiciliu. Potrivit putătorului de cuvînt al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Adrian Popescu, în cursul zilei de marţi, la Secţia de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” din Suceava s-a prezentat un cetăţean român de 51 de ani, rezident în Olanda, care avea simptomatologie respiratorie în formă uşoară, care nu a necesitat internarea. Pacientului i s-au recoltat probe biologice care au fost transmise Institutului “Cantacuzino” din Bucureşti, iar ieri a fost confirmată infecţia cu noul virus gripal. Conform metodologiei de lucru, pacientul urmează să fie trimis la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Iaşi pentru tratamentul etiologic, a precizat Popescu. El a menţionat că pacientul a venit cu maşina personală din Olanda şi a ajuns luni în municipiul Suceava. Bărbatul a intrat în contact cu trei persoane, din care una din Rădăuţi, ce avea simptome clinice, iar două persoane asimptomatice, care au fost izolate la domiciliu. Potrivit lui Adrian Streinu Cercel, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi manager al Institutului Naţional “Matei Balş” din Capitală, pînă la ora actuală, la nivel naţional au fost confirmate peste 440 de cazuri de infectare cu virusul gripal A/H1N1.