Gripa nouă, în lume...

• SUA deblochează întregul stoc de Tamiflu pentru uz pediatric din rezervele strategice

Autorităţile sanitare americane au deblocat întregul stoc de Tamiflu pentru uz pediatric din rezervele naţionale strategice, pentru a face faţă penuriei de antivirale eficiente împotriva gripei A/H1N1, a anunţat directorul Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), Thomas Frieden. Confirmând lipsa siropului Tamiflu în unele zone ale Statelor Unite, Thomas Frieden a precizat că guvernul federal “a deblocat 234.000 de doze de Tamiflu lichid, reprezentând întreaga cantitate aflată în rezervele strategice naţionale”. El a reamintit că la 1 octombrie din rezerve fuseseră deja retrase 300.000 de doze de Tamiflu destinat adulţilor. În prezent, pe piaţă lipseşte însă produsul pentru uz pediatric, iar lanţurile de farmacii au început deja să producă sirop din comprimatele pentru adulţi, pentru a putea face faţă cererii. Gripa H1N1, care se extinde în 48 dintre cele 50 de state federale, îi afectează în continuare pe tineri şi copii, a afirmat Frieden, adăugând că “aproape toate cazurile de gripă sunt provocate de virusul A/H1N1”. “Această gripă este o boală a tinerilor, iar 90 la sută din decese se produc la persoane sub 65 de ani, în timp ce în cazul gripei sezoniere 90 la sută dintre victime au peste 65 de ani”, a spus el, adăugând că virusul gripei noi a infectat “mai multe milioane de americani” şi a provocat moartea a peste 1.000 de persoane, în majoritate tineri şi copii. De la începutul epidemiei, în luna aprilie, laboratoarele medicale au confirmat moartea a 114 copii, trei sferturi dintre aceştia suferind însă de alte boli cronice. Invocând un studiu al CDC publicat joi şi realizat pe baza unui model informatic, Frieden a afirmat că, fără îndoială, mai multe milioane de americani au contractat gripa nouă. Conform studiului, între 1,8 şi 5,7 milioane de americani au fost infectaţi cu virusul A/H1N1 în perioada aprilie - iulie, când au fost internate în spital între 9.000 şi 20.000 de persoane.

• Serbia anunţă două cazuri grave de gripă A/H1N1

Serbia a înregistrat două cazuri grave de gripă A/H1N1, au anunţat autorităţile locale. Centrul de sănătate din Uzice a confirmat că o femeie de 40 de ani din Pojega, infectată cu virusul A/H1N1, se află în stare gravă şi este supravegheată de medici. În regiune nu a fost declarată epidemie de gripă, însă spitalele au interzis vizitarea pacienţilor atât în Pojega, cât şi în Ujice. Directorul centrului de sănătate din Ujice, Biljana Mijlovici, a declarat că femeia este singurul pacient în cazul căruia a fost confirmat diagnosticul de gripă nouă, ea fiind şi unul dintre puţinii pacienţi care au contractat forma gravă a bolii. Şi spitalul din Kragujevaţ a interzis vizitarea pacienţilor, din cauza creşterii numărului infecţiilor respiratorii, iar angajaţilor li s-a cerut să poarte măşti de protecţie. Cel de-al doilea caz grav de gripă nouă este cel al unei femei de 23 de ani din Kragujevaţ, cu complicaţii legate de gripa noua. Medicii au declarat însă că starea femeii s-a stabilizat. Serbia a înregistrat deja, la 21 octombrie, un prim deces provocat de gripa A/H1N1.

• Croaţia a înregistrat un prim deces legat de gripa A/H1N1

Croaţia a înregistrat primul deces legat de gripa A/H1N1, în cazul în unui bărbat de 61 de ani, care a murit într-un spital din Split, au declarat surse medicale. Internat cu zece zile în urmă pentru o infecţie pulmonară legată de virusul A/H1N1, pacientul a murit sâmbătă după-amiază, a declarat directorul spitalului, Dujomir Marasovici. El a precizat că starea pacientul se agravase progresiv, ducând la încetarea funcţionării mai multor organe. Cauza decesului va fi stabilită “cu certitudine” numai în urma efectuării unei autopsii, a adăugat Marasovici. Conform statisticilor oficiale, Croaţia a înregistrat peste 300 de îmbolnăviri de la apariţia virusului în această ţară, în luna iulie. Epidemia s-a extins semnificativ în ultimele zile în regiunea Split, unde autorităţile au decis să închidă temporar un liceu.

• Stocurile de antigripale şi măşti de protecţie, epuizate în farmaciile din Ucraina

Ucrainenii au intrat în panică sâmbătă şi au epuizat stocurile de măşti de protecţie şi tratamente antigripale din farmacii, a doua zi după ce Guvernul a anunţat măsuri drastice de limitare a răspândirii epidemiei de gripă A/H1N1, care a provocat moartea a patru persoane. Patru persoane au murit din cauza gripei A/H1N1 în Ucraina, unde au fost confirmate şi alte 13 cazuri, a declarat sâmbătă directorul serviciilor sanitare, Oleksandr Bilovol. El a afirmat că 36 de persoane au murit din cauza unor pneumonii în patru regiuni din vestul ţării, adăugând însă că în aceste cazuri nu poate fi stabilit dacă există legături cu virusul gripei noi. Preşedintele Viktor Iuşcenko a anunţat că gripa - de toate tipurile - a provocat moartea a 48 de persoane şi îmbolnăvirea altor peste 150.000. La rândul său, premierul Iulia Timoşenko a ordonat închiderea tuturor instituţiilor şcolare şi anularea adunărilor publice din ţară pe termen de trei săptămâni. Comandantul serviciului medical al armatei, Piotr Melnik, a anunţat sâmbătă că serviciul militar va fi întrerupt pentru două sau trei săptămâni din cauza gripei A/H1N1. La Lvov, în vestul Ucrainei, unele farmacii şi-au epuizat stocurile de medicamente, iar şoferii de autobuze şi troleibuze şi mulţi tineri poartă măşti de protecţie.

• Canadienii iau cu asalt centrele de vaccinare împotriva gripei noi

Canadienii au luat cu asalt sâmbătă centrele medicale pentru a se vaccina împotriva gripei A/H1N1, obligând autorităţile să facă apel la calm şi răbdare. În cursul dimineţii, la cinci clinici din Calgary s-au format cozi de sute de metri, unii dintre locuitori venind încă de la ora 4.00 dimineaţa pentru a fi vaccinaţi. După numai cinci ore, clinicile au decis să nu mai accepte alţi pacienţi, iar autorităţile au anunţat că numai persoanele care au ajuns înainte de ora 6.00 dimineaţa vor fi vaccinate. La Quebec, ministrul regional al Sănătăţii, Yves Bolduc, a lansat un apel la răbdare şi spirit civic, insistând asupra necesităţii politicii de vaccinare cu prioritate a grupurilor de populaţie expuse celui mai mare risc, respectiv copiii cu vârste sub cinci ani, femeile însărcinate şi angajaţii din domeniul sanitar. Totuşi, el nu a putut promite decât că toţi cei care doresc să se vaccineze vor putea fi imunizaţi în următoarele şase săptămâni, în condiţiile în care vârful epidemiei este aşteptat la jumătatea lunii noiembrie. Situaţia, tensionată şi în Ontario şi New Brunswick, riscă să se menţină în aceiaşi parametri şi săptămâna viitoare, deoarece laboratorul din Quebec al companiei GlaxoSmithKline urmează să reducă livrările. Canada a optat pentru un vaccin cu aditivi care sporesc acţiunea de imunizare, însă aceştia sunt contraindicaţi în cazul femilor însărcinate, ceea ce a determinat guvernul să solicite vaccinuri fără aditivi pentru imunizarea prioritară a acestora. Ca urmare, producătorul a fost obligat să reducă numărul de doze de vaccin pentru restul populaţiei. Începând din primăvara acestui an, virusul H1N1 a provocat moartea a 95 de persoane în Canada.

• Elveţienii şi francezii, împotriva vaccinării împotriva gripei noi

Majoritatea elveţienilor refuză să se vaccineze împotriva gripei A/H1N1, ca şi mulţi francezi, care se pronunţă împotriva imunizării, spre deosebire de canadieni, care au luat deja cu asalt centrele medicale. Conform unui sondaj publicat duminică de presa elveţiană, 86,4 la sută dintre elveţieni declară că nu doresc să se vaccineze împotriva gripei noi, iar 83,9 la sută refuză şi imunizarea împotriva gripei sezoniere. Sondajul a fost realizat telefonic, pe un eşantion de 606 persoane. Autorităţile sanitare elveţiene au decis începerea campaniei de vaccinare la jumătatea lunii noiembrie, urmând ca grupurile de risc şi personalul medical să fie imunizate prioritar. “Vaccinarea va fi gratuită şi voluntară”, a precizat Oficiul federal pentru sănătate publică (OFSP). Guvernul a anunţat vineri impunerea unor restricţii în privinţa folosirii vaccinului Pandemrix, produs de laboratorul britanic GlaxoSmithKline (GSK), în cazul femeilor însărcinate, copiilor cu vârsta sub 18 ani şi al adulţilor de peste 60 de ani. Autoritatea de reglementare Swissmedic a autorizat în schimb vaccinul Focetria al grupului elveţian Novartis, amânând decizia cu privire la autorizarea vaccinului Celtura al aceluiaşi producător. În Franţa, unde vaccinarea personalului medical a început deja, iar campania de imunizare generală va începe la 12 noiembrie, 73,6 la sută dintre cei intervievaţi declară că nu intenţionează să se imunizeze împotriva gripei A/H1N1. Campania de vaccinare şi comenzile mari de vaccinuri au declanşat o polemică în Franţa, atât medici, cât şi personalităţi politice denunţând o exagerare a riscurilor.

• Afganistanul va închide toate şcolile pentru a preveni extinderea epidemiei

Guvernul afgan a decis duminică închiderea tuturor şcolilor, pentru o perioadă de trei săptămâni, pentru a încerca să prevină răspândirea gripei A/H1N1, la mai puţin de o săptămână după ce a anunţat un prim caz mortal. “Pentru a apăra sănătatea concetăţenilor şi a coopera cu serviciile de sănătate în campania lor împotriva bolii, toate şcolile publice şi private vor fi închise timp de trei săptămâni, începând de luni”, a declarat ministrul afgan al Educaţiei, Farouq Wardak. Conform unui comunicat al Ministerului Educaţiei, în sistemul afgan de învăţământ sunt cuprinşi circa 7,5 milioane de copii şi tineri. Virusul gripei A/H1N1 a provocat moartea a cel puţin 5.700 de persoane în întreaga lume, numărul cazurilor înregistrând o creştere de 14 la sută în ultima săptămână, conform ultimului bilanţ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).