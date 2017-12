Gripa nouă, în lume...

Un prim deces legat de gripa A/H1N1 a fost înregistrat în Norvegia, victima fiind daneză

Un prim caz de deces legat de virusul gripei A/H1N1 a fost înregistrat în Norvegia, aceasta fiind a doua victimă anunţată în Scandinavia, a declarat, ieri, Institutul norvegian de Sănătate Publică. “Un bărbat de naţionalitate daneză a murit din cauza gripei A/H1N1. El se afla întîmplător în Norvegia, cu serviciul său”, a declarat un purtător de cuvînt al institutului, Unni Harsten. Potrivit primelor date, victima lucra ca şofer. Bărbatul, de vîrstă medie, a murit la 25 august, înainte de a ajunge la spital, a declarat Institutul de Sănătate Publică, într-un comunicat. “Autopsia realizată la spitalul Ullevaal din Oslo a arătat semne de pneumonie provocată de un virus. Testele virale au arătat că era acelaşi tip (de virus - n.r.), ca şi cel al pandemiei actuale”, precizează comunicatul. În Danemarca, unul dintre colegii săi a prezentat de asemenea simptomele gripei A/H1N1, dar a fost autorizat să părăsească spitalul, a adăugat institutul. Acest deces este cel de-al doilea cunoscut în Scandinavia. La începutul săptămînii, autorităţile suedeze au anunţat moartea unui bărbat de aproximativ 30 de ani, în apropiere de Uppsala, la nord de Stockholm.

Brazilia înregistrează în şapte zile 100 de decese din cauza gripei

Brazilia a înregistrat 100 de noi decese din cauza gripei A/H1N1 în decurs de o săptămînă, confirmînd astfel statutul său de cea mai afectată ţară de această pandemie, cu un total de 657 de victime, a anunţat ieri Ministerul Sănătăţii. Tendinţa este, în pofida acestui fapt, de încetinire a propagării virusului, precizează ministerul într-un comunicat. Autorităţile subliniază, de asemenea, că, raportat la populaţia de 190 de milioane de locuitori, Brazilia nu se situează decît pe poziţia a şasea în privinţa deceselor cauzate de gripa A/H1N1. Ţara sud-americană a înregistrat, într-adevăr, o rată de 0,34 morţi la 100.000 de locuitori, cu mult în urma Argentinei, ţară vecină, unde rata este de 1,15. Virusul acestei pandemii s-a soldat cu aproximativ 2.200 de victime în întreaga lume, dintre care mai mult de jumătate în America Latină, a cărei parte de sud iese în prezent din iarna australă, potrivit ultimului bilanţ prezentat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

O aplicaţie permite urmărirea evoluţiei gripei A/H1N1 pe iPhone

O nouă aplicaţie lansată de telefonul mobil aparţinînd companiei Apple, iPhone, propune utilizatorilor să urmărească, în timp real, evoluţia bolilor în lume, între care şi gripa A/H1N1, şi să semnaleze eventuale cazuri de infectare cu acest virus. Aplicaţia Outbreaks Near Me (Epidemie lîngă mine) a fost dezvoltată de cercetătorii din cadrul unui spital pentru copii din Boston şi din cadrul prestigiosului Massachusetts Institute of Technology (MIT), din Massachusetts, în nost-estul Statelor Unite. Aceasta a primit susţinerea Google.org, aripa filantropică a gigantului american al Internetului. Outbreaks Near Me, care poate fi descărcată în mod gratuit de pe site-ul App store parţinînd Apple, permite utilizatorilor săi să urmărească în timp real evoluţia în lume a diferitelor boli, ca gripa A/H1N1, căutînd în baza de date HealthMap.org, un site pe tema bolilor, creat în 2006. “Dacă oamenii dispun de cunoştinţe mai bune şi de informaţii asupra bolilor infecţioase, putem spera că vor deveni mai implicaţi şi mai activi în domeniul sănătăţii publice”, se arată într-un comunicat publicat de cofondatorul site-ului HealthMap.org, John Brownstein, care lucrează în cadrul spitalului pentru copii din Boston. Utilizatorii pot fi alertaţi atunci cînd sînt semnalate cazuri de infecţie în apropierea lor. Ei pot, de asemenea, să trimită propriile constatări sau fotografii site-ului HealthMap.org.