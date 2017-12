Gripa nouă, în lume...

• Australia, una dintre ţările cele mai grav afectate de gripa nouă, laborator de studiu pentru restul lumii

Australia, una dintre ţările cele mai grav afectate de gripa nouă, a devenit un laborator de studiu pentru restul lumii, cu atît mai mult cu cît a intrat în iarna australă, care poate favoriza o mutaţie a virusului într-o formă mai periculoasă. După apariţia virusului în Australia, în luna mai, numărul de infectări a crescut exponenţial. Melbourne, al doilea oraş al ţării, a devenit capitala mondială a gripei cu virusul A/H1N1. Gravitatea situaţiei din această ţară pare să se fi aflat, în mare parte, la originea deciziei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) de a decreta pandemie, în 11 iunie. Autorităţile australiene au comandat deja 21 de milioane de doze de vaccin şi speră să lanseze un program de vaccinare în octombrie, pentru a pune capăt propagării virusului, care a infectat peste 16.000 de persoane şi a provocat moartea a cel puţin 40 de oameni. „Nu există îndoieli că lecţiile învăţate în Australia vor fi utile în altă parte”, spune epidemiologul William Rawlinson. „Evoluţiile pe care le observăm în prezent în Australia - de exemplu faptul că numărul de cazuri a crescut semnificativ de cînd în ţară a venit iarna - sînt exact cele pe care le aşteptăm şi în emisfera nordică în timpul iernii”, a adăugat el. „Este posibil ca, pînă la sosirea iernii în emisfera nordică, virusul să capete capacităţi crescute de propagare”, a mai spus oficialul.

• În Mexic, numărul cazurilor de gripă nouă, din nou în creştere

Mexicul începuse să respire uşurat după valul de infectări cu gripă nouă din primăvară, care păruse să înregistreze o tendinţă descendentă, dar numărul cazurilor a început din nou să crească în luna iulie, în special în sud-estul ţării. Autorităţile medicale dau asigurări că virusul este sub control, în pofida creşterii semnificative a numărului de infectări înregistrate în Chiapas, o regiune unde se află comunităţi agricole sărace, dar şi numeroase atracţii turistice şi pe unde trec imigranţii ilegali veniţi din America Centrală, care vor să ajungă în Statele Unite. Mexicul este ţara care a „descoperit” gripa nouă în luna aprilie, dar oamenii de ştiinţă au stabilit recent că primul caz s-a înregistrat, de fapt, în 24 februarie, în statul San Luis Potosi din nordul Mexicului, la o fetiţă de şase luni care a supravieţuit. Familia dă asigurări că bebeluşul nu a intrat niciodată în contact cu porcii. Chiar dacă gripa este sub control în Mexic în prezent, autorităţile se aşteaptă la un nou val după scăderea temperaturilor, în luna noiembrie. „Faptul că am fost primii loviţi de gripă este posibil să fi fost un dezantaj, dar acum este un avantaj strategic, pentru că ştim ce să facem şi cum să facem”, a declarat medicul Pablo Kuri, consilier guvernamental în acest dosar. Campaniile de informare vor fi reluate în octombrie, “pentru a le aminti oamenilor că un mod de viaţă normal trebuie să includă câteva acţiuni noi”, potrivit lui Kuri. O serie de operaţiuni au fost lansate deja în regiunile cele mai grav afectate, începînd cu Chiapas, unde au fost înregistrate opt din ultimele 10 decese din ţară şi unde au fost infectate mai multe persoane decît în capitală. Ministerul Sănătăţii a avertizat, la mijlocul lunii iulie, că propagarea gripei porcine în Chiapas scapă de sub control, cu între 100 şi 130 de cazuri noi zilnic, însă autorităţile locale sînt mai puţin pesimiste şi nu au impus restricţii activităţilor publice. Fie că gripa porcină va lua sau nu din nou amploare în ţară, pandemia a afectat deja economia Mexicului, deja fragilă în urma crizei mondiale. Hotelurile au fost goale timp de mai multe luni, în condiţiile în care turismul reprezintă a treia sursă de turism a ţării, după petrol şi banii trimişi de emigranţii din Statele Unite familiilor.

• Virusul se propagă din emisfera sudică în cea nordică

Noul virus A/H1N1, încă puţin cunoscut, cîştigă teren în emisfera sudică, în timp ce cea nordică se pregăteşte pentru un şoc la întorcerea sezonului rece. În perioada iernii australe, virusul face ravagii în special în emisfera sudică, dar continuă să se propage şi în cea nordică, în plin sezon cald. 100.000 de persoane au fost infectate săptămîna trecută numai în Anglia, adică de circa două ori mai multe decît cu o săptămînă înainte. “Nu avem experienţă cu virusul în timpul iernii în emisfera nordică, pentru că virusul şi-a făcut apariţia în luna martie (...) Întrebarea este, în concluzie, ce va face virusul? Nu ştim”, a admis un purtător de cuvînt al OMS, Gregory Hartl. Pentru moment, “majoritatea pacienţilor se însănătoşesc, chiar şi fără tratament medical, la o săptămînă după apariţia simptomelor”. Dar virusul se poate muta într-o formă mai agresivă, se tem experţii OMS, care le-au cerut autorităţilor medicale să semnaleze orice simptome neobişnuite. “Pentru moment, nu am obsevat nicio schimbare în comportamentul virusului. Ceea ce observăm este extinderea sa geografică”, a subliniat purtătorul de cuvânt al OMS. În emisfera nordică, autorităţile sînt îngrijorate. Deşi un vaccin va fi disponibil în septembrie-octombrie, există temeri că va fi prea tîrziu. Pînă în prezent nu se ştie nici măcar dacă va fi nevoie de o injecţie sau de două pentru a obţine imunitate împotriva bolii. Copiii şi adulţii tineri sînt în continuare cei mai afectaţi, dar OMS nu ştie de ce: “există mai multe presupuneri”, spune Hartl, de exemplu că “este mai uşor pentru virus să se propage în şcoli”.

• Gripă nouă şi la palatul Buckingham şi castelul Windsor

Două cazuri de gripă nouă au fost semnalate printre angajaţii palatului Buckingham şi unul la castelul Windsor, determinînd-o pe regină să ordone aplicarea cu mai multă stricteţe a regulilor de igienă. Personalul palatelor regale a primit instrucţiuni să aplice cu stricteţe recomandările Ministerului Sănătăţii, inclusiv izolarea persoanelor deja infectate, pentru a preveni răspîndirea virusului. “Avînd în vedere viteza cu care se răspîndeşte acest virus, este important ca oricine prezintă simptomele, în special la bucătărie, să fie izolat”, a declarat o sursă de la palat. “Gripa nouă nu ne ocoleşte doar pentru că lucrăm aici şi toată lumea trebuie să îşi ia măsuri de precauţie. Ultimul lucru pe care îl vrea cineva este ca regina sau ducele de Edinburgh să fie infectaţi”. Şi la castelul Windsor s-a semnalat un caz de infectare cu virusul gripei porcine, la un membru al corului reginei care cîntă în capela St. George.

• În Marea Britanie, consultaţii telefonice...

Peste 5.500 de persoane au primit medicamente antivirale împotriva gripei porcine pe baza unor consultaţii telefonice sau pe internet, în prima zi a lansării acestui serviciu în Marea Britanie, a anunţat ministrul Sănătăţii. “Persoanele care au nevoie de antivirale le pot lua repede şi uşor, folosind noul serviciu, care eliberează medicii pentru a se putea ocupa de pacienţii din grupurile de risc şi de cei care suferă de alte boli”, a spus ministrul Andy Burnham. “Sîntem foarte încurajaţi de faptul că acest serviciu se descurcă bine, dar sîntem conştienţi că sistemul se află la început şi menţinem activitatea sa sub monitorizare atentă”, a adăugat el. Pacienţii care apelează la acest serviciu pot primi un diagnostic şi o reţetă fără să mai fie examinaţi de un medic, ceea ce accelerează accesul la medicamente. Circa 1.500 de operatori răspund la telefoane şi le adresează pacienţilor o serie de întrebări privind simptomele. Serviciul a fost lansat în aceeaşi zi în care autorităţile medicale au anunţat că circa 100.000 de persoane ar suferi de gripă porcină numai în Anglia, aproape dublu faţă de săptămîna anterioară. Marea Britanie a înregistrat cel puţin 30 de decese provocate de această boală de la izbucnirea pandemiei. Autorităţile au suplimentat începînd de joi şi numărul centrelor de unde pot fi ridicate medicamentele, de la 330 la 1.000. OMS recomandă Tamiflu (podus de Roche) şi Relenza (GlaxoSmithKline) în tratarea gripei porcine, deşi s-au înregistrat cîteva cazuri rezistente la medicamentul produs de Roche, în Danemarca, Japonia şi Hong Kong. Organizaţia ONU a dat, însă, asigurări că varianta rezistentă la Tamiflu a virusului gripei porcine nu pare să se propage într-un mod îngrijorător.

• Primul caz mortal de gripă A/H1N1 în Indonezia

O fetiţă de şase ani, infectată cu virusul A/H1N1, a murit într-un spital din Jakarta, reprezentînd primul caz mortal din cauza acestei boli în Indonezia, a anunţat, sîmbătă, Ministerul Sănătăţii. Fetiţa, care avea probleme de sănătate de mai mulţi ani, a decedat la 22 iulie, în urma unei penumonii grave, iar testele au demonstrat că aceasta a contractat viusul A/H1N1, a declarat directorul general al MS care se ocupă de controlul bolilor, Tjandra Yoga Aditama, pe site-ul de Internet al instituţiei.