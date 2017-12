Gripa nouă, în lume...

Serviciul Public de Sănătate (NHS) din Marea Britanie a fost avertizat de MS, să se pregătească pentru cel mai pesimist scenariu, potrivit căruia ar urma să moară din cauza gripei A/H1N1 65.000 de persoane. Această atenţionare are la bază estimarea eventualei contractări a virusului de către 30 la sută din populaţia ţării. Copiii cu vîrste sub 14 ani sînt cei mai afectaţi, iar Serviciului Public pentru Sănătate i s-a cerut să se pregătească pentru cel mai pesimist scenariu, respectiv infectarea, în timpul acestei pandemii, a pînă la jumătate din numărul total de copii din această grupă de vîrstă. Potrivit estimărilor prezentate NHS, numărul morţilor s-ar putea situa între 19.000 şi 65.000, în cazul îmbolnăvirii a 30 la sută din populaţie. Potrivit acestui model, NHS ar trebui să se pregătească, de asemenea, pentru îmbolnăvirea a 12 la sută din forţa de muncă. Acesta precizează, de asemenea, că toate aceste date nu reprezintă o estimare, ci că modelul este, de fapt, “cel mai pesimist scenariu raţional realizat în scopul planificării”. Însă, estimează modelul, virusul ar putea să îşi încetinească răspîndirea în timpul vacanţei de vară, urmînd se revină în forţă în octombrie, odată cu începera şcolii. Această atenţionare are loc în contextul în care numărul victimelor a crescut la 29, în timp ce 55.000 de persoane au anunţat că prezintă simptomele gripei săptămîna trecută.

• Stare de alertă naţională în Argentina

Argentina a decretat stare de „alertă naţională” după depistarea unui caz de gripă nouă în cadrul unei ferme de porci din provincia Buenos Aires. „Am detectat cazuri clinice de gripă A/H1N1 într-o fermă de porci din provincia Buenos Aires. Acest lucru a fost confirmat de teste de laborator”, potrivit unui comunicat al Serviciului naţional de securitate agroalimentară (Senasa). Acesta este cel de-al doilea caz de contaminare constatat într-o fermă de porci. Un prim caz a fost detectat în iunie, la o fermă din aceeaşi provincie, potrivit Senasa. Argentina, ţară în care gripa porcină a provocat moartea a 137 de persoane, a ajuns săptămîna aceasta pe locul doi după Statele Unite în privinţa numărului victimelor.