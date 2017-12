“Groove Armada“ alege cel mai bun DJ din România

Cel mai important show de clubbing din această toamnă, “Music Thirst Studio 2006“, va avea loc pe data de 11 noiembrie, într-un renumit club din capitală. Evenimentul îi va aduce, pentru prima dată în România, pe “Groove Armada“, “Soulwax“ şi "2 Many DJ's", alături de alţi importanţi DJ-i autohtoni şi internationali. După ce publicul a votat în fiecare oraş, cel mai bun DJ din România va fi desemnat de renumiţii DJ-i ai trupei “Groove Armada“.

“Groove Armada“ va veni la Bucureşti în formulă completă: DJ-ii Andy Cato şi Tom Findlay, MC-ul Mike şi Pat, care va completa reprezentaţia trupei la bongo-uri. Cei patru s-au arătat foarte entuziasmaţi de show-ul din România. “Abia aşteptăm să ajungem! Întodeauna ne-a plăcut scena europeană de clubbing şi am auzit că în România publicul este mereu pus pe distracţie... ceea ce ne va face munca mai uşoară! Dacă tot venim, ne-am dori să încercăm viaţa de noapte din Bucureşti. După show-ul de la “Thirst Studio“ vrem să petrecem!”, au mărturisit Andy Cato şi Tom Findlay. Botezată după “Captain Sensual At The Helm Of The Groove Armada”, numele serii pe care o susţineau într-un club din Newscastle, “Groove Armada“ a devenit una dintre cele mai de succes trupe ale scenei de clubbing, celebrele hit-uri “Superstylin'”, “I See You Baby” şi “My Friend” regăsindu-se pe pupitrele DJ-ilor din întreaga lume. Grupul a lucrat, de-a lungul timpului, cu artişti din diferite genuri muzicale, cea mai dificilă colaborare fiind cea cu “Boy George“. “O vreme nu ne-am mai vorbit deloc. Nu prea eram pe aceeaşi undă, şi, la un moment dat, a interpretat greşit ceva ce i-am spus”, a mărturisit Andy Cato.