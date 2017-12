Grow, la a şasea ediţie

Reprezentanţii Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor în Ştiinţe Economice şi Comerciale (AIESEC) România – Filiala Constanţa, în parteneriat cu Şcoala de Valori, organizează, sâmbătă, deschiderea oficială a celei de-a şasea ediţii a programului Grow. Derulat la nivel naţional, Grow este singurul program care aduce studenţii internaţionali alături de elevi, în cadrul a trei ediţii pe an. Ediţia din această toamnă este dedicată elevilor din clasa a X-a. Cu o abordare specifică pentru fiecare an de liceu în parte, Grow oferă 4 ani de dezvoltare complementară prin educaţie non-formală. Pentru participanţii la ediţia pentru clasa a X-a, organizatorii propun câte zece întâlniri sub forma unor ateliere de lucru interactive pe perioada a şase săptămâni, susţinute în limba engleză. Toate activităţile Grow se desfăşoară într-un mediu care promovează interculturalitatea, voluntariatul şi diversitatea.