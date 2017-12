Gruia Stoica speră să fie achitat

16:41:14 / 06 Martie 2015

TUPEU DE "AFACERIST"

“Auditorii de conturi au recomandat foarte clar companiei CFR Calatori „inventarierea si înregistrarea în evidenta cadastrala a tuturor imobilelor aflate în proprietatea/folosinta SNTFC – „CFR Calatori” SA, evaluarea si înregistrarea acestora în evidenta contabila”, dar si „efectuarea punctajului între evidenta tehnico-operativa a terenurilor si evidenta contabila a acestora pentru toate sucursalele societatii”. Mai mult, se cere „efectuarea punctajului între evidenta tehnico-operativa a terenurilor si evidenta contabila a acestora pentru toate sucursalele societatii”. In plus, Curtea de Conturi a descoperit haosul institutionalizat privind contractele de inchiriere si achizitiile publice . Ca atare, se recomanda „calcularea, facturarea, evidentierea în contabilitate si încasarea veniturilor din penalitati conform clauzelor contractuale, pentru toate contractele de închiriere derulate în perioada 2012-2013″ si totodata a se „analiza cauzelor nerespectarii prevederilor legale privind achizitiile publice si luarea masurilor necesare pentru respectarea regulilor de estimare si de stabilire a valorii contractelor”. Artizanii acestui faliment programat cu buna stiinta sunt fostii directorii Valentin Dorobantu si mai nou Vasile Secara. Insa, ceea mai mare vina pentru jaful de la CFR Calatori o au ministrii Transporturilor care s-au perindat la butoanele acestei institutii, adica Anca Boagiu, Alexandru Nazare, Ovidiu Silaghi, Relu Fenechiu, Ramona Manescu, Dan Sova si Ioan Rus. De la finele lui 2012, presedintele Consiliului de Administratie de la CFR Calatori este foasta consiliera a lui Traian Basescu, Alexandrina Gatej, iar permanent in acest bord au fost protejata lui Radu Berceanu- Dana Galbeni Rachila, si jolly joker-ul feroviar, directorul general Claudiu Dumitrescu intrat de curand in vizorul DNA pentru spagi in dosarul Regiotrans Brasov. Ioan Rus impune omul UDMR în fruntea CFR Călători. Ca sa fie sigur ca CFR Calatori va fi trasa pentru totdeauna in depoul falimentului, Ioan Rus, l-a impus in fruntea companiei pe omul UDMR-ului- Iosif Szentes, cel care impreuna cu Valentin Dorobantu, a tesut mersul trenurilor, in 2012 si 2013, astfel incat compania de stat sa fie adusa in pragul falimentului, iar operatorii privati de transport sa prospere din subventiile uriase acordate cu generozitate de Ministerul Transportuilor. Mai mult, Szentes habar nu are de ce insemna management feroviar nici macar intr-o gara ca Chitila sau Peris, intrucat el a fost parasutat politic in bordul CFR Calatori de catre UDMR fiind adeptul mersul de tren cadentat, adica cel practicat acum de Regotrans. In 2009, Iosif Szentes a candidat in colegiul nr. 4 Vrancea pentru un fotoliu de deputat pe lista UDMR, si a refuzat sa-si depuna declaratia de avere pe site-ul companiei”