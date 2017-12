Grup comun de colaborare România - Bulgaria - Serbia

Guvernele român şi bulgar s-au reunit vineri, în şedinţă comună, la Ruse, la întâlnire fiind prezent şi prim-ministrul Serbiei. Şedinţa comună a Guvernelor român şi bulgar a fost programată iniţial pentru luna noiembrie a anului trecut, însă a fost amânată din motive legate de agenda ambelor părţi. Premierii României, Bulgariei şi Serbiei au convenit vineri, la Ruse, ca cele trei state să înfiinţeze un grup de colaborare comun, în genul celui de la Vişegrad, prima întâlnire pentru instituţionalizarea relaţiilor tripartide urmând să aibă loc în acest an, la Craiova. Anunţul a fost făcut de premierul Victor Ponta, care a precizat că atât România, cât şi Bulgaria trebuie să facă demersuri ca Serbia să intre cât mai repede în Uniunea Europeană. „Am lansat o invitaţie oficială pentru cele două guverne partenere, vecine şi prietene României de a învăţa şi de a folosi experienţa altora, şi anume de a instituţionaliza cooperarea noastră. M-am referit în discuţiile cu cei doi prim-miniştri la un exemplu pozitiv al unor alte ţări. Grupul de la Vişegrad, cum este numită alianţa Polonia - Cehia - Slovacia - Ungaria, în ultimii 20 de ani a dat dovadă de colaborare regională instituţionalizată, toate cele patru ţări au intrat în UE, au o poziţie comună care le face mai puternice, or noi trebuie să folosim această experienţă pozitivă şi să arătăm că niciodată, în UE, România nu are de câştigat dacă pierde Bulgaria şi Bulgaria dacă pierde România”, a declarat Victor Ponta. Şeful Executivului de la Bucureşti a precizat că a ales ca loc de desfăşurare al primei întâlniri Craiova, oraş aflat la o distanţă egală de capitalele celor trei ţări. În cadrul întâlnirii de vineri, cei trei şefi de guverne şi-au asumat în declaraţia comună finalizarea interconectorului de gaz între România şi Bulgaria, de la Ruse - Giurgiu, şi a interconectorului de gaz între Bulgaria şi Serbia, la Sofia - Nis, ca elemente ale infrastructurii de securitate energetică din Europa. „Bulgaria şi România salută cu căldură eforturile şi progresele Guvernului Serbiei în procesul aderării la UE şi încurajează Serbia să continue reformele esenţiale. Bulgaria şi România vor continua să împărtăşească Serbiei experienţa lor în procesul aderării la UE”, a afirmat premierul bulgar, Plamen Vasilev Oresharski.