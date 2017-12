Grup de ţepari anihilat de Poliţia Transporturi

Lucrătorii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa cercetează activitatea unui grup infracţional alcătuit din zece persoane, care, în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007, folosindu-.se de documente false, au reuşit să păcălească mai multe unităţi bancare din Constanţa prin încheierea a 68 de contracte de credit. Potrivit anchetatorilor, Narcis Negoiţă, de 34 de ani, din comuna 23 August a facilitat obţinerea celor 68 de credite prin întocmirea în fals a unor adeverinţe de salariu şi vechime în muncă ce atestau în mod nereal că solicitanţii creditelor sînt angajaţii unor firme care au ca obiect de activitate reparaţiile de nave. Actele măsluite indicau faptul că persoanele care încercau să obţină creditele realizează venituri de peste 1.500 de lei şi ocupă posturi de vopsitor, sablator şi tinichigiu. Pentru a trece cu brio testul condiţiilor de creditare, Narcis Negoiţă a întocmit în fals şi a contrafăcut atît carnete cît şi contracte de muncă. Viclenia bărbatului l-a ajutat să scape chiar şi de verificările efectuate de unităţile bancare păgubite. Astfel, Narcis Negoiţă a redirecţionat apelurile de la posturile telefonice fixe, indicate în acte ca numere de contact ale agenţilor economici, către mai multe numere de telefonie mobilă, reuşind astfel să le confirme de fiecare dată reprezentanţilor unităţilor bancare autenticitatea datelor înscrise în documentele prezentate. Prin aceste manevre bărbatul a facilitat obţinerea unor credite, cu valori cuprinse între 1.000 şi 10.000 de euro, primind de la beneficiari, ca răsplată, diferite sume de bani în lei sau valută, în valoare de pînă la 50% din creditul acordat. Folosind aceeaşi metodă de operare, Narcis Negoiţă a obţinut în nume propriu trei credite de la două unităţi bancare din judeţul Constanţa. Negoiţă este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi uz de fals. Anchetatorii au dispus începerea urmării penale sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals faţă de Georgiana Popa, de 26 de ani, din comuna Bărăganu, Monica Măgeanu, de 25 de ani, din Mangalia, Georgeta Condorache, de 51 de ani, din Constanţa, Sandală Teodorescu, de 33 de ani, din Eforie Nord , care, folosindu-se de documentele fabricate de Narcis Negoiţă, au solicitat şi obţinut credite bancare în valoare de 2.000 de euro. Lavinia Condorache, de 22 de ani, din Constanţa, Petronela Voinea, de 27 de ani, din Amzacea, Ciprian Mihai Matanie, de 28 de ani, Monica Matanie, de 29 de ani, ambii din Constanţa, şi Vasile Bosnea, de 49 de ani, din Cogealac, sunt, de asemenea, cercetaţi de oamenii legii pentru tentativă de înşelăciune şi uz de fals. Potrivit anchetatorilor, aceştia au solicitat unităţilor bancare credite pentru nevoi personale în baza actelor falsificate de Narcis Negoiţă. Pînă în prezent, Compartimentul de Investigare a Fraudelor efectuează cercetări faţă de alte 12 persoane care au obţinut credite în condiţii similare. Prejudiciul provocat de grupul infracţional condus de Narcis Negoiţă este de aprox. 100.000 de euro.