Grup norvegian, acuzat de corupţie pentru contracte obţinute în România între 1999 - 2008

Procuratura din Norvegia acuză grupul Kongsberg de corupţie, în legătură cu livrările de echipamente de comunicaţii efectuate în România în perioada 1999 - 2008, a anunţat, ieri, grupul norvegian. Autoritatea Naţională Norvegiană pentru Investigarea şi Inculparea Delictelor Economice şi de Mediu (OKOKRIM) a informat, ieri, Kongsberg în legătură cu acuzaţiile care i se aduc. Kongsberg va colabora îndeaproape cu OKOKRIM şi alte autorităţi relevante pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acuzaţii, se arată într-un comunicat al companiei. Grupul precizează că are toleranţă zero faţă de corupţia din rândul angajaţilor, consultanţilor şi asociaţilor de afaceri şi, în calitate de companie cu activităţi internaţionale considerabile, dispune de un program anticorupţie şi de standarde etice înalte, integrate de operaţiunile pe care le desfăşoară. OKOKRIM a confirmat ancheta, care are drept scop strângerea de informaţii care să confirme sau să elimine suspiciunile, după anunţul făcut de Kongsberg. Instituţia precizează într-un comunicat că, în interesul investigaţiei, nu va face alte comentarii în acest stadiu.

SCURT ISTORIC Începând din 1999, grupul Kongsberg a încheiat mai multe contracte cu ministere din România, constând în livrarea de sisteme de comunicaţii pentru poliţie şi autorităţile vamale, precum şi de sisteme de comunicaţie codificate destinate MAE şi misiunilor diplomatice. În septembrie 2006, compania Kongsberg Defence Communications, divizie a grupului Kongsberg, a anunţat că a încheiat un contract de 200 de milioane de coroane (24 milioane euro) pentru livrarea de sisteme de comunicaţii în România, fără a dezvălui numele clientului. Livrarea sistemului era programată pentru anul 2007. Kongsberg Defence fusese selectată în iulie 2006 să dezvolte reţeaua de informaţii şi comunicaţii a MAI, valoarea proiectului fiind de 24,59 milioane euro. Tot atunci, subsidiara din Israel a grupului american Motorola a fost selectată să modernizeze sistemul naţional de amprentare din structurile MAI, valoarea cumulată a proiectelor atribuite Motorola şi Kongsberg ridicându-se la 33,2 milioane de euro. Kongsberg Defence Communications anunţa în iulie 2004 că a câştigat un contract de 140 milioane coroane (circa 16,6 milioane euro) pentru un sistem de comunicaţii în România, dar nu a precizat numele clientului. Un alt contract pe o perioadă de un an, încheiat în septembrie 2003, viza modernizarea şi extinderea unui sistem de comunicaţii. Valoarea proiectului a fost de 300 milioane de coroane (35,6 milioane euro). Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale de la acea dată, generalul Tudor Tănase, preciza în septembrie 2003, pentru Mediafax, că STS semnase, în iarnă, un contract cu Kongsberg, pentru modernizarea sistemelor, iar anunţul companiei a vizat, probabil, intrarea în vigoare a contractului. În iulie 2003, MAE a anunţat că urmează să instaleze un sistem secretizat de comunicaţii între centrala şi ambasade, în baza unui contract de 13,6 milioane de dolari. Purtătorul de cuvânt de atunci al MAE, Cosmin Dobran, a confirmat, pentru Mediafax, că un sistem achiziţionat în 2002 de la firma norvegiană Kongsberg Defence Communications (KDC) va fi instalat în următoarele luni. KDC şi MAE au încheiat, în august 2002, un contract de 120 de milioane de coroane norvegiene (16,6 milioane dolari) pentru echipamente de comunicaţii „criptate“, potrivit companiei. KDC estima că va finaliza aplicarea contractului până la finele anului 2003. Tot în 2002, grupul Kongsberg anunţa că a încheiat acorduri cu autorităţile române în valoare de peste 800 de milioane de coroane (95 de milioane de euro), în perioada 1999 - 2002. KDC a mai încheiat, în anul 2001, un contract de 278 milioane coroane (31,3 milioane dolari) cu Ministerul român de Interne, pentru un sistem de comunicaţii pentru poliţie şi serviciile de frontieră. Testele finale erau prevăzute pentru anul 2003. Grupul Kongsberg include Kongsberg Maritime, Kongsberg Defense Systems, Kongsberg Protech Systems şi Kongsberg Oil&Gas Technologies. Kongsberg Defense Systems este principalul furnizor de echipamente de apărare din Norvegia, furnizând în special rachete, sisteme de comandă şi control al armamentului şi echipamente de comunicaţii. OKOKRIM este autoritatea de investigare şi inculpare a delictelor economice şi de mediu din Norvegia, principala sursă de specialişti pentru poliţie şi procuratură, în activităţile de combatere a activităţilor ilegale. Instituţia a fost înfiinţată în 1989, având atât rolul unei agenţii de poliţie specializată, cât şi de birou de procuratură, cu autoritate naţională.