Grupa 2005 de la AS Kinder Constanţa, pe locul secund la Brașov Indoor Cup

În perioada 1-3 martie, AS Kinder Constanţa a participat cu grupele de vârsta 2005 şi 2010 la turneul internațional Brașov Indoor Cup.

AS Kinder 2005 (antrenor Doru Carali) a avut o comportare foarte bună şi s-a clasat pe locul al doilea, cedând în finala cu Universitatea Craiova (vicecampioana naţională la această categorie de vârstă), scor 0-4. Celelalte rezultate înregistrate de AS Kinder 2005 la Brașov Indoor Cup - în grupă: 2-0 cu Pajura Huși, 0-0 cu Universitatea Craiova, 1-0 cu Alma Sibiu şi 5-0 cu ACS Tâmpa Brașov; în semifinale: 4-1 cu Sportul Onești. De remarcat că Alexandru Caniparu fost ales cel mai bun jucător la turneul Brașov Indoor Cup.

La categoria de vârstă 2010 (antrenor Cosmin Damian), copii de la AS Kinder au jucat pentru prima oară în noul format (7 jucători contra 7). În grupă, AS Kinder 2010 a obţinut următoarele rezultate: 2-2 cu Cernomore Cerno (Ucraina), 3-0 cu ACS Comarnic şi 1-3 cu ACS Kids Tâmpa. În meciurile de clasament, AS Kinder 2010 a înregistrat următoarele rezultate: 4-5 cu FC Hunedora, 2-0 cu Kolonija Smeder (Serbia) şi 3-1 cu Cernomore Cerno, ocupând în final locul 13.

CONTINUĂ SELECŢIILE LA AS KINDER

AS KINDER CONSTANŢA organizează selecţie pentru copiii născuţi în anii 2003 şi 2004 (înscrieri la telefon 0733.105.653 - profesor George Focan), 2005 şi 2006 (înscrieri la telefon 0723.372.006 - profesor Doru Carali), 2007 şi 2008 (înscrieri la telefon 0741.152.743 - profesor Cristian Carapcea), 2009 (înscrieri la telefon 0723.372.006 - profesor Doru Carali), 2010 şi 2011 (înscrieri la telefon 0729.566.885 - profesor Cosmin Damian), 2012 şi 2013 (înscrieri la telefon 0723.372.006 - profesor Doru Carali). Antrenamentele sunt conduse şi asistate de profesori cu competenţă şi mare experienţă, fiind asigurate condiţii de pregătire şi formare pentru viitorii fotbalişti de performanţă.