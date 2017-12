Grupă accesibilă pentru CVM Tomis Constanţa

Tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la volei masculin, desfăşurată vineri seară la UNIQA Tower din Viena, a trimis echipa constănţeană CVM Tomis într-o grupă mai uşoară decât cea de anul trecut. Campioana României le va avea ca adversare, în Grupa F, pe Jasztrzebski Wegiel (locul 3 în Polonia), Halkbank Ankara (vicecampioana Turciei) şi Hypo Tirol Innsbruck (vicecampioana Austriei, echipă care a primit wild-card).

„La prima vedere este o tragere la sorţi mai bună decât cea de anul trecut, dar care poate fi înşelătoare. Se ştie că Halkbank a adus sau este pe cale să aducă nişte jucători foarte buni, printre cei mai buni din Europa, şi un antrenor de clasă, toţi de la Trentino. Wegiel este reprezentanta voleiului polonez, un campionat cu echipe foarte bune. Tirol este ca şi noi: are un an foarte bun, urmat de un an mediu. Vom vedea ce va fi. Orice este posibil. Ce vă pot spune sigur este că antrenorul Martin Stoev rămâne la echipă, iar de acum înainte începem transferurile”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, prezent la tragerea la sorţi de la Viena.

Să trecem în revistă şi componenţa celorlalte şase grupe - Grupa A: Copra Elior Piacenza (Italia), Tours VB (Franţa), ACH Volley Ljubljana (Slovenia), Marek Union-Ivkoni Dupniţa (Bulgaria); Grupa B: Belogorie Belgorod (Rusia), Noliko Maaseik (Belgia), Olympiacos Pireu (Grecia), VK Ostrava (Cehia); Grupa C: Asseco Resovia Rzeszow (Polonia), Paris Volley (Franţa), Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru), Jihostroj Ceske Budejovice (Cehia); Grupa D: Trentino Diatec (Italia), Arkas Izmir (Turcia), Berlin Recycling Volleys (Germania), Energy Investments Lugano (Elveţia); Grupa E: Lube Banca Marche Macerata (Italia), Zenit Kazan (Rusia), Posojilnica AICH/DOB (Austria), Lokomotiv Novosibirsk (Rusia); Grupa G: Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia), Knack Roeselare (Belgia), VfB Friedrichshafen (Germania), Galatasaray Istanbul (Turcia).

Este pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor la volei masculin când sunt admise la start 28 de echipe. Câştigătoarele de grupe plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 se vor califica în prima fază eliminatorie a competiţiei, denumită play-off-12. Una dintre aceste 13 echipe va fi gazda turneului final şi va fi exceptată de la participarea la play-off-12 şi play-off-6, fiind calificată direct la turneul final. Meciurile din faza grupelor sunt programate între 22 octombrie şi 18 decembrie.

Tot vineri seară a avut loc şi tragerea la sorţi a grupelor din Liga Campionilor la volei feminin, competiţie care va reuni la start 24 de echipe, ca şi anul trecut. Campioana României, Ştiinţa Bacău, va evolua în Grupa F, alături de Dinamo Kazan (campioana Rusiei), Tauron MKS Dabrowa Gornicza (vicecampioana Poloniei) şi Volero Zurich (campioana Elveţiei, echipă la care joacă internaţionala română Nneka Onyejekwe). Vicecampioana Dinamo Bucureşti a fost repartizată în Grupa C, unde le va avea ca adversare pe Vakifbank Istanbul (campioana Turciei şi deţinătoarea trofeului), Atom Trefl Sopot (campioana Poloniei) şi VDK Gent Dames (campioana Belgiei).